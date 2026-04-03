„Jos cu vechiturile! Am început să demontăm stâlpii de iluminat scoși din uz de zeci de ani, ruginiți, uitați pe domeniul public. Primarul Ciprian Ciucu i-a observat, în tururile pe care le-a făcut weekendurile trecute pe străzi, cu directorii din primărie, și a cerut demontarea lor”, a anunțat PMB.

„Nu înțeleg cum de nu i-a văzut nimeni până acum. Stau așa de zeci de ani”, a spus Ciprian Ciucu.

Deocamdată, Administrația Străzilor și Poliția Locală au scos 22 de stâlpi de iluminat care erau pe următoarele străzi: Ion Brezoianu (11), Vasile Sion (4), Piața Lahovari (1), Piața Ion Rațiu (3), Valter Mărăcineanu (1) și intersecția Știrbei Vodă și Ion Câmpineanu (2).

„Nu e o operațiune simplă. Stâlpii au 12 metri înălțime și aproximativ 150 kg fiecare. Trebuie eliberată zona de mașini, folosită o macara, nacelă, apoi tăiați în bucăți pentru a putea fi transportați. Continuăm! Punem Bucureștiul la punct!”, a precizat instituția condusă de Ciucu.