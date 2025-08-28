„Scandalul livratorului bătut: un fake livrat de Godină la ordinul „Doi și-un sfert”? Ceva nu se leagă”, a postat Turcescu pe Facebook.

„Doi și-un sfert” este porecla serviciului secret al MAI (DGIPI – Direcția Generală de Informații și Protecție Internă), care se ocupa de culegerea de informații. În 2016, Guvernul condus de Dacian Cioloș a desființat DGIPI și a înființat DGPI, care a preluat atribuțiile și o parte din personalul vechii structuri.

Godină i-a răspuns: „Văd că dl Turcescu insistă pe faptul că videoclipul cu agresiunea livratorului e un fake. El nu crede asta nicio clipă, el doar știe ce fel de public are. Același public care nu se întreabă de ce anul trecut Turcescu îl făcea praf pe Georgescu, iar acum îl ridică îl slăvi. Și clipul ăla cu Turcescu făcându-l zob pe Georgescu e tot fake? Turcescu știe că mai poate fi relevant doar pentru un asemenea public. Și chiar și așa, are abia 121k de urmăritori. Rușinos, domnule Turcescu, după o viață întreagă de presă să ajungeți să fiți urmărit de atât de puțini oameni”.

Polițistul-influencer nu s-a lăsat și a continuat atacurile la adresa lui Turcescu: „Colonele, plutoniere, generale, sau ce naibii oi fi fost tu, acoperitul lui pește, oi fi eu doar un cap de cretă așa cum mă numești tu, dar dorm noaptea liniștit, nu sunt un ticălos care își minte publicul. PPS am peste 650.000 de urmăritori, securistule! Citește încă o dată, 650.000”.

Recomandări Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”

Atunci, Robert Turcescu i-a replicat amintind că Godină „a dat de zece ori examen de admitere la Academia de Poliție și tot n-a intrat, dar se laudă că are mulți urmăritori pe Facebook” și a postat o serie de mesaje laudative primite în 2015 de la Godină, după care i-a transmis: „Dacă nu ești cuminte, scot toate mesajele, inclusiv alea în care îți dădeai în gât șefii și colegii pe care nu-i suportai!”.

După această replică, scandalul s-a oprit.

Amintim că un livrator originar din Bangladesh a fost lovit cu pumnul în față marți seară, 26 august, de un tânăr din București care l-a filmat. Asiaticul l-a întrebat ce are cu el, iar agresorul i-a răspuns: „Ești un invadator”. Agresorul a fost imobilizat de un polițist aflat în timpul liber. Miercuri seară, 27 august, românul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Incidentul a avut loc la câteva zile după ce Dan Tanasă, deputat AUR și purtător de cuvânt al partidului condus de George Simion, a lansat un mesaj controversat. Într-o postare pe Facebook, Tanasă le-a cerut oamenilor să refuze comenzile dacă sunt livrate de un angajat străin, de exemplu din Asia sau Africa, pentru a nu mai „încuraja importul de muncitori necalificați”.

Recomandări Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

Și președintele Nicușor Dan a reacționat. Șeful statului a cerut autorităților să trateze cazul ca pe o crimă motivată de ură.