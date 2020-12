Primarul Iașiului, despre legătura cu Morel Bolea, șeful ong-ului transformat în centru de tortură și abuz sexual: „Nu știu nimic despre activitatea lui”. Cum explică fotografiile cu acesta

„Nu primăria finanțează aceste proiecte, ci toate proiectele lor sunt făcute de ONG-uri printr-o comisie care nu este în subordinea primarului. Nu este primul scandal, noi nu dăm bani pentru că nu sunt proiecte pe care le validăm noi. Aceste proiecte se finanțează pe baza Legii 330 prin concurs de proiecte. Am dat și eu căutare pe Google Eurodemos și sunt fotografii. Eu îmi aduc aminte de toate evenimentele la care participăm. primăria municipiului Iași este partener la toate proiectele de comunitate pentru că ele pe programele de finanțare, atunci când primesc sumele pentru care au fost validate, primăria Iași devine partenerul tuturor ONG-urilor cu care avem astfel de proiecte”, a declarat Mihai Chiria în emisiunea Adrianei Nedelea LA FIX.

Edilul a vorbit în cadrul emisiunii și despre relația pe care o are cu Morel Bolea, fondatorul Eurodemos.

„Nu avem noi treabă cu domnul Morel Bolea pentru noi el este reprezentantul unui ONG, nu știm ce se întâmplă în dedesubtul acestui domn și nu este treaba publică a primarului să facă anchetă penală sau să dea verdicte. Dacă ele există ele trebuie să meargă direct în justiție. Fundația Eurodemos are activități cu primăria din Iași din 1990, am scos din arhiva primăriei în momentul de față. Apar diverse schimbări de persoane care le reprezintă. Nu există un filtru de a ne detașa de unele în favoarea altora. Ce face el în calitatea lui de persoană fizică trebuie să răspundă în fața legii”, a mai explicat Chirica.

Primarul a vorbit și despre fotografiile în care apare alături de Morel Bolea la un eveniment organizat de acesta. De asemenea, acesta vorbește și despre premierea fondatorului Eurodemos.

„În principiu se dau diplome de felicitare pentru cei care se ocupă de organizare și așa s-a întâmplat de fiecare dată. Se face un eveniment, indiferent de cine este organizatorul și se dau diplomele de felicitare. Nu avem un parteneriat cu el ca persoană fizică. Noi nu am avut niciodată contracte cu Morel Bolea și nici nu vom putea avea vreodată, asociația Eurodemos are un statut juridic independent. Această asociație are contracte și cu finanțare europeană, am văzut fotografii cu comisari europeni făcute la Bruxelles să înțeleg că este o asociere de imagine a Comisiei Europene cu Morel Bolea sau este vorba de activitatea fundației?,” a mai subliniat Chirica.

„În proporție de 110% nu știu nimic despre activitatea lui Morel Bolea ce face el și cum își ademenește persoanele despre care vorbiți. E o prostie să spuneți că o fată este bona fetelor mele, dacă nu știu nici cine este bona înseamnă că suntem în filme diferite. Pe scenă am apărut și lângă Adrian Năstase care a fost condamnat, noi nu am acordat premii. S-a dat ca la fiecare organizație diplomă. Fashion Week s-a întâmplat de mai multe ori la Primăria din Iași în care am fost parteneri”, a explicat Chirica pentru Libertatea.

Edilul a evitat să răspundă dacă va renunța la contractele cu Morel Bolea.

Adriana Nedelea: – Ce va face Primăria Iași după apariția acestor informații, apropo de contractele acestei fundații?

Mihai Chirica: – Aștept să văd prima acțiune a organelor de anchetă penală acre să ceară informații suplimentare despre activitatea acestui domn, pe care le voi oferi iemdiat pentru a face lumină. Nu validăm noi contractele cu nicio fundație.

Jurnalistul Matei Bărbulescu, autorul articolului publicat în Libertatea: – Se spune că se folosește de relația cu dvs. ca să demonstreze că este un om influent, iar dumneavoastră vă folosiți de fetele pe care le Bolea le abuzează, vă folosiți la diverse evenimente. Cum comentați informația surselor mele?

Mihai Chirica: –Este total greșit pentru că domnul Morel Bolea nu poate să-mi folosească numele fără acceptul meu, este imoral să facă acest lucru.

Primăria Iașiului a dat în ultimii cinci ani aproape 200.000 de lei pentru organizarea evenimentelor celor două fundații, controlate de Morel Bolea, care are în subordine 15-20 de fete și femei, unele abia adolescente, altele trecute de 40 de ani.



