Conform reprezentanților de la Spitalul Floreasca, „Pacienții sunt stabili. Cei doi care au fost operați se recuperează după intervenția chirurgicală”. Se estimează că pacienții vor fi externați săptămâna viitoare.

Ministerul Sănătății a oferit detalii despre starea pacienților internați la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca:

Un bărbat de 68 de ani, operat de urgență, este sub monitorizare de specialitate

O femeie de 58 de ani, cu fracturi la bazin și coloana lombară, necesită intervenție chirurgicală

Un bărbat de 86 de ani, fără leziuni post-traumatice, este internat pentru monitorizare

Explozia a afectat grav blocul în care s-a produs, dar și un bloc învecinat și Liceul „Dimitrie Bolintineanu”. Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina cauzele incidentului.

Una dintre victimele cu arsuri severe și multiple traumatisme a fost transferată sâmbătă la o clinică din Austria. Pacientul, în stare critică și intubat, a fost transportat cu avionul SMURD al IGAv.

IGSU a informat: „O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, care se afla în stare critică și este intubată, este transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria.” Alte patru persoane rănite au fost evaluate medical, fără a necesita internare.

O femeie în vârstă de 78 de ani se află în stare stabilă la Spitalul Bagdasar-Arseni. Pacienta este intubată și a suferit arsuri pe mai puțin de 15% din suprafața corporală.

Reprezentanții spitalului au declarat: „Este stabilă hemodinamic. Intubata. A fost pansată de dimineaţă”. Ei au adăugat că, dată fiind evoluția stabilă, nu se ia în considerare transferul în străinătate.

Un bărbat de 58 de ani a fost evaluat la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului, dar a refuzat internarea pentru monitorizare. Ministerul Sănătății a confirmat aceste informații vineri.

Situația pacientei rămâne sub observație atentă, medicii continuând să monitorizeze starea ei de sănătate.

O explozie puternică a zguduit, vineri dimineață, un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale unei clădiri cu opt niveluri, a provocat prăbușirea unei mari părți din peretele exterior și a declanșat intervenția în forță a pompierilor, care au activat planul roșu. În total, 20 persoane au fost rănite, iar trei au murit. Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului, dar în interiorul imobilului.

Mai mulți elevi de la Liceul Bolintineanu din București, de pe Calea Rahovei, precum și profesori, au fost tăiați de geamurile sparte de explozia produsă într-un bloc din apropiere. Explozia din blocul din Rahova, în București, a avut loc la ora 10.00, atunci când elevii și profesorii se aflau în clase.

