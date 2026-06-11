Campania „Înapoi la echilibru: deciziile care ne schimbă viața financiară” susținută de KRUK România  

În cultura românească, datoria e trăită ca un eșec personal, iar primul impuls e să te ascunzi de ea. Paradoxal, tocmai perioada de început – Etapa Amiabilă – oferă cea mai mare flexibilitate. În România, datoria nu este percepută ca un simplu eveniment financiar, ci ca un eșec personal. De aici vin rușinea și primul impuls al multor oameni atunci când primesc o notificare: să nu răspundă, să nu deschidă scrisoarea, să amâne. Este o reacție umană, dar și cea care închide, una câte una, variantele de rezolvare. Pentru că, în Etapa Amiabilă — etapa de început, în care etapa în care KRUK nu adaugă dobânzi sau costuri suplimentare —, momentul contează la fel de mult ca suma.

Ce conține, de fapt, prima notificare

Prima notificare este, în primul rând, un document de informare: cine este creditorul, care este valoarea datoriei, numărul dosarului și canalele prin care poate fi administrată situația. Obligația legală de informare presupune documente lungi, în limbaj juridic. Peste acestea, KRUK a adăugat un format simplu, de o pagină, care cuprinde lucrurile care contează cu adevărat — creditorul inițial, suma de plată, oferta de plată, pașii pe care îi parcurge clientul și consecințele neplății. Este o aplicare concretă a transparenței: clientul știe de la început la ce să se aștepte.

„Este important ca oamenii să știe că au dreptul la informații clare și complete despre datoria lor și opțiunile disponibile, iar în Etapa Amiabilă, prin dialog și cooperare, îi ajutăm să găsească soluții de plată, astfel încât, de cele mai multe ori, îngrijorarea lor să se reducă încă de după prima discuție, fără a fi necesară intrarea în Etapa Juridică”, spune Roxana Gheorghiu, Manager Customer Care în cadrul KRUK România.

Consecințele tăcerii

Încă de la prima interacțiune, KRUK explică și ce urmează dacă datoria nu este rezolvată amiabil. Lipsa unui răspuns nu face datoria să dispară; doar reduce opțiunile și poate muta dosarul în Etapa Juridică. „Cei mai mulți dintre clienții care ajung în Etapa Juridică și-ar fi putut achita datoria mult mai simplu, mai devreme. Aici apar cheltuielile de executare, popririle și un parcurs mai lung- costuri pe care clientul le-ar fi putut evita dacă ar fi intrat în dialog încă din Etapa Amiabilă”, explică Roxana Ciobanu, Manager Colectare Etapă Juridică în cadrul KRUK România. Există însă o consecință care depășește relația cu KRUK: cât timp datoria nu este rezolvată, clientul rămâne în afara circuitului financiar și îi va fi mai greu să acceseze un nou credit. De aceea, miza reală a Etapei Amiabile nu este o plată mai rapidă, ci revenirea omului în sistemul financiar. Recomandarea rămâne aceeași- fără decizii impulsive și fără sume promise care nu pot fi susținute. O analiză realistă a veniturilor și cheltuielilor valorează mai mult decât o promisiune făcută în grabă

Parcursul, în practică

Drumul este simplu: clientul primește notificarea, verifică informațiile, ia legătura cu compania sau intră pe platforma online, discută situația financiară și stabilește o soluție realistă. Începutul contează nu doar pentru condițiile de plată, ci pentru că în el se decide dacă o problemă financiară rămâne temporară sau devine un blocaj care se adâncește. O datorie ignorată nu dispare. Una discutată la timp se gestionează- și costă mai puțin, în bani și în timp.

Foto: Shutterstock

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