Primul depozit permanent din lume pentru combustibil nuclear uzat

Țările care folosesc energie nucleară se confruntă de zeci de ani cu problema combustibilului nuclear uzat care rămâne periculos foarte mult timp. De la apariția primelor centrale nucleare în anii ’50, cea mai mare parte a deșeurilor a fost ținută în depozite temporare, nu în locuri de stocare definitivă.

Finlanda este acum pe punctul de a deveni prima țară care trece la depozitarea permanentă a combustibilului nuclear uzat într-un sit subteran. Depozite similare sunt pregătite sau construite și în alte state, inclusiv în Suedia și Franța, dar Onkalo este cel mai avansat proiect de acest tip.

Autoritatea finlandeză pentru radiații și siguranță nucleară, STUK, urmează să finalizeze evaluarea proiectului. După avizul autorității, poate fi acordată licența de exploatare.

„Sperăm să putem începe exploatarea fie la sfârșitul acestui an, fie, cel mai probabil, la începutul anului viitor”, a declarat pentru AFP Philippe Bordarier, directorul general al operatorului nuclear Teollisuuden Voima Oyj, TVO, scrie Science Alert.

Depozitul se află la Eurajoki, în apropierea centralei nucleare Olkiluoto, lângă Marea Baltică. Numele Onkalo înseamnă „peșteră” în finlandeză, iar locul arată exact ca o lume construită pentru un viitor foarte îndepărtat: tuneluri lungi, pereți de rocă, aer umed și găuri forate în adâncime, unde vor fi coborâte containerele cu combustibil nuclear uzat.

Deșeurile vor fi îngropate în rocă, în containere de cupru

Primele deșeuri care vor ajunge în depozitul subteran sunt cele aflate acum în bazine cu apă la un depozit temporar de la centrala nucleară Olkiluoto. Combustibilul nuclear uzat va fi încapsulat la suprafață în containere de cupru foarte rezistente la coroziune. Apoi, aceste containere vor fi coborâte în tunelurile subterane și așezate în găuri forate în roca de bază.

După plasarea containerelor, spațiile vor fi sigilate cu argilă bentonitică. Această argilă are rolul de a bloca apa, de a stabiliza zona din jurul containerelor și de a reduce riscul ca materialul radioactiv să ajungă în mediul înconjurător.

„Deci, dacă bentonita rămâne la locul ei, suntem în siguranță”, a explicat Lauri Parviainen, chimist la Posiva, compania care gestionează proiectul, mai scrie Science Alert.

Fiecare tunel de depozitare are aproximativ 300 de metri lungime. După ce va fi umplut, tunelul va fi închis cu un dop din beton armat.

Proiect de 1 miliard de euro, cu o capacitate de 6.500 de tone de uraniu

Construcția sitului Onkalo a început în 2004. Costul proiectului este estimat la aproximativ 1 miliard de euro. Depozitul este proiectat să poată primi 6.500 de tone de uraniu, adică combustibil uzat provenit de la cele cinci reactoare nucleare ale Finlandei. Trei dintre aceste reactoare sunt la Olkiluoto.

Planul actual este ca deșeurile să fie depozitate în rețeaua de tuneluri timp de aproximativ 100 de ani. Operațiunile ar putea fi prelungite dacă Finlanda va construi noi reactoare nucleare. După încheierea depozitării, situl va fi sigilat. Scopul este ca materialul radioactiv să rămână izolat cel puțin 100.000 de ani.

„Practic, trebuie să fie sigur pentru totdeauna”

Miza proiectului este greu de imaginat la scara unei vieți omenești. Combustibilul nuclear uzat va rămâne extrem de radioactiv timp de zeci de mii de ani.

„Practic, trebuie să fie sigur pentru totdeauna”, a spus Lauri Parviainen.

Potrivit acestuia, după 100.000 de ani, nivelul de radioactivitate ar urma să ajungă aproximativ la nivelul minereului de uraniu din care a fost produs combustibilul nuclear, iar proiectul Onkalo promite să fie o soluție care să funcționeze nu doar pentru câteva decenii, ci și pentru o perioadă mai lungă decât istoria civilizației umane cunoscute.

Riscurile pe termen lung: coroziunea și viitoarele ere glaciare

Totuși, proiectul nu este lipsit de riscuri, iar specialiștii trebuie să calculeze implicațiile nu doar din prezent, ci și de viitorul foarte îndepărtat. Jarkko Kyllonen, expert în siguranță nucleară la STUK, a analizat scenarii de risc pentru Onkalo pe o perioadă care merge până la un milion de ani.

El a declarat pentru AFP că primii 10.000 de ani sunt foarte importanți, pentru că atunci pericolul deșeurilor este cel mai mare și capsulele trebuie să rămână intacte. Principalele riscuri pe termen lung sunt coroziunea containerelor de cupru și posibilele cutremure din timpul viitoarelor ere glaciare, fenomene care ar putea afecta capsulele și ar putea provoca scurgeri de material radioactiv. Totuși, potrivit expertului finlandez, evaluările de risc făcute de-a lungul anilor au avut rezultate pozitive.

De ce Finlanda a mers mai repede decât alte țări

În Franța, planurile pentru un depozit subteran asemănător au întâmpinat o opoziție puternică. În Finlanda, proiectul Onkalo a fost acceptat mai ușor. Deși au existat reacții negative la nivel local atunci când ideea a fost discutată prima dată, în anii 1970, însă în timp oamenii s-au obișnuit cu proiectul și au ajuns să aibă încredere în evaluările făcute de STUK, a explicat pentru AFP Matti Kojo, profesor de științe sociale la Universitatea LUT.

Acesta spune că sprijinul pentru energia nucleară este acum la un nivel foarte ridicat în Finlanda.

Nu toți sunt convinși însă că Onkalo este o soluție fără riscuri. Asociația Finlandeză pentru Conservarea Naturii rămâne critică față de proiect și avertizează că deșeurile nucleare rămân un pericol grav pe termen lung.

„Nimeni nu poate garanta siguranța Onkalo pentru mii de ani”, a transmis directorul Tapani Veistola, scrie France24.

Finlanda trebuie să își depoziteze propriile deșeuri nucleare

Legea finlandeză cere ca deșeurile nucleare produse în Finlanda să fie depozitate în țară. Ministrul Climei și Mediului, Sari Multala, a explicat pentru AFP că, înainte de modificarea legislației din 1994, combustibilul nuclear uzat era exportat, inclusiv în Rusia.

Acum, Finlanda mizează pe propria soluție. Onkalo ar urma să devină locul în care țara își va ține deșeurile nucleare pentru perioade imposibil de comparat cu orice proiect obișnuit de infrastructură. Guvernul finlandez susține dezvoltarea energiei nucleare, iar țara analizează și posibilitatea construirii unor reactoare modulare mici, cunoscute ca SMR.

Deocamdată, nu a fost decis modul în care va fi gestionat combustibilul nuclear uzat provenit de la eventualele reactoare modulare mici. O evaluare ar urma să fie finalizată până în martie anul viitor, potrivit ministrului Sari Multala.

Dacă proiectul va primi licența finală și va începe exploatarea, Finlanda va deveni prima țară care trece de la depozitare temporară la depozitare permanentă pentru combustibil nuclear uzat.

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