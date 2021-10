Actrița și producătorul au fost însoțiți de cosmonautul Anton Shkaplerov și au decolat de pe cosmodromul din Baikonur, din Kazahstan.

Agenția spațială rusă Roscosmos a anunțat pe Twitter că nava a decolat cu succes și a andocat pe ISS.

Пропустили сегодняшний пуск? Мы подготовили для вас повтор этого исторического события!



Missed today’s launch? We have a replay of this historic event for you! pic.twitter.com/XiVqjG0FVl