Adrian Veștea este a doua nominalizare de premier făcută de Nicușor Dan, după ce varianta Eugen Tomac a picat din lipsă de susținere. Foarte important, Veștea este prim-vicepreședinte PNL, dar nu este apropiat de Ilie Bolojan, cu care a intrat de mai multe ori în conflict de păreri, potrivit informațiilor Libertatea.

În acest context, Veștea a scris pe Facebook: „Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Înțeleg foarte bine ce înseamnă acest moment: este o onoare, dar mai ales o responsabilitate uriașă, într-o perioadă în care România nu-și mai permite blocaje, ezitări și drumuri începute, dar abandonate la jumătate. Vreau să le spun colegilor mei liberali un lucru limpede: ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. Este un moment de responsabilitate”.

Și a continuat: „Responsabilitatea de a duce mai departe reformele începute de guvernul condus de Ilie Bolojan. Responsabilitatea de a confirma că PNL își asumă guvernarea atunci când România are nevoie de stabilitate. Responsabilitatea de a demonstra că suntem partidul care își asumă deciziile importante pentru România”.

El a susținut că l-a sprijinit pe Ilie Bolojan în proiectele sale și că „voi continua acele proiecte despre care am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români”. „Voi respecta toate angajamentele internaționale ale țării și voi promova, în continuare, valorile liberale – așa cum am făcut-o timp de 30 de ani, de la simplu consilier local până la Ministerul Dezvoltării. Pentru că am învățat un lucru: a face parte dintr-o coaliție pro-occidentală nu înseamnă să-ți trădezi valorile. Înseamnă să lupți pentru ca valorile tale să fie cât mai relevante acolo unde se iau, de fapt, deciziile”, a mai afirmat el.

Premierul desemnat a mai spus că PNL trebuie să se așeze la masa negocierilor cu partidele proeuropene și să găsească soluțiile pentru ieșirea din criză. „Nu pentru funcții. Nu pentru calcule mărunte. Ci pentru România și pentru oamenii care au nevoie de stabilitate, dezvoltare și proiecte duse până la capăt”, a conchis Veștea.

Imediat, la postare a comentat Ciprian Ciucu, alt prim-vicepreședinte al PNL, care este însă apropiat de Ilie Bolojan. Acesta l-a acuzat frontal pe Veștea de trădare: „Adrian, sunt cuvinte fără rost. Ai complotat împotriva colegilor tăi. Ai complotat și ai trădat încrederea noastră a tuturor. Am aflat din presă. Tu știai de joi, de când nu ai venit la ședință. Urât! Foarte urât!”

Mesajul lui Ciucu la postarea lui Veștea

Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament? ✓ DA 19% (273 voturi) ✓ NU 81% (1.156 voturi)

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Eugen Tomac nu a avut susținere politică și și-a depus mandatul de premier după 10 zile. Adrian Veștea este a doua propunere a lui Nicușor Dan, dar fără acordul conducerii PNL

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac. Potrivit Constituției, acesta avea la dispoziție 10 zile pentru a veni în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere.

Numai că PNL și USR au anunțat public că nu sprijină Guvernul lui Tomac, iar Libertatea a scris că și PSD se pregătește să facă același lucru.

În acest context, președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 14 iunie, că premierul desemnat, Eugen Tomac, și-a depus mandatul. De aceea, șeful statului a propus a doua variantă, pe Adrian Veștea, care este prim-vicepreședinte PNL, dar care nu a informat partidul condus de Ilie Bolojan că a discutat cu președintele României desemnarea ca premier.

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