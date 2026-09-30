Siegfried Mureșan a făcut primele declarații după ce Guvernul propus de el a primit doar 182 de voturi „pentru” și nu a reușit să treacă de Parlament. Premierul desemnat le-a mulțumit colegilor din PNL, USR și UDMR și a spus că așteaptă acum următorii pași ai președintelui Nicușor Dan.

„Am văzut mult profesionalism, multă seriozitate și multă expertiză la colegii din aceste trei partide. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR pentru modul serios și responsabil în care au muncit în ultimele săptămâni”, a declarat Mureșan.

El a susținut că cele trei partide au reușit, într-un timp scurt, să finalizeze „un program de guvernare concret, un program de guvernare reformator, un program de guvernare pentru o Românie modernă, puternică, prosperă, democratică și sigură”.

Mureșan a acuzat apoi formațiunile care au votat împotriva Cabinetului său că au prelungit criza politică.

„Astăzi, în Parlamentul României, noi am venit cu o soluție pentru încheierea crizei politice și am văzut că partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea crizei politice”, a spus premierul desemnat.

Siegfried Mureșan a precizat că așteaptă acum decizia președintelui Nicușor Dan privind continuarea procedurilor politice.

„Așteptăm să vedem din partea președintelui României care sunt următorii pași”, a declarat el.

Premierul desemnat a mai spus că PNL, USR și UDMR vor continua să susțină reformele promise și să apere măsurile luate în ultimul an.