Susținătorii tehnologiei afirmă că aceasta ar putea contribui la echilibrarea sistemelor energetice bazate pe surse regenerabile, fără emisii de carbon.

Tehnologia a fost dezvoltată de compania finlandeză din domeniul energiei Wärtsilä și testată la instalația acesteia din nordul Spaniei.

Wärtsilä prueba en España el primer motor de gran escala alimentado al 100% con hidrógeno conectado a la red eléctrica https://t.co/ZI8Lko7UaI #EnergíaSolar #AlmacenamientoEnergético #Sostenibilidad pic.twitter.com/ZFvDF7yqZW — pv magazine España (@pvmagespana) June 11, 2026

Reprezentanții companiei spun că motoarele alimentate cu hidrogen ar putea contribui la echilibrarea viitoarelor rețele electrice fără a produce emisii de carbon.

Spre deosebire de pilele de combustie cu hidrogen, sistemul utilizează un motor cu ardere internă de mari dimensiuni, adaptat să funcționeze cu hidrogen pur.

Motorul funcționează exclusiv cu hidrogen și este conceput pentru a ajuta la rezolvarea uneia dintre cele mai mari provocări ale energiei regenerabile: furnizarea de electricitate atunci când turbinele eoliene și panourile solare nu produc suficientă energie.

Compania Wärtsilä transmite că mai multe astfel de unități ar putea fi combinate în viitor pentru a forma centrale electrice de dimensiuni industriale, capabile să producă sute de megawați de energie electrică.

Totuși, experții avertizează că există încă obstacole importante. Utilizarea hidrogenului la scară largă ar necesita investiții semnificative în infrastructura de producție, stocare și transport, precum și un sprijin mai puternic din partea autorităților.

Testul are loc în contextul în care Spania continuă să își extindă capacitățile de producție a energiei regenerabile, energia eoliană și cea solară reprezentând o pondere tot mai mare din producția de electricitate a țării.

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