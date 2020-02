De Petre Dobrescu,

Localul, Le Café V, a fost deschis în Japonia, la Osaka, într-o clădire de patru etaje ce aparține Louis Vuitton și în care se află și magazinul brandului, notează Business Insider.

Restaurantul e la ultimul etaj al clădirii, are bar și o terasă generoasă, iar meniul a fost conceput de un faimos chef nipon, Yosuke Suga.

Clădirea Louis Vuitton din Osaka

Michael Burke, CEO Louis Vuitton, a afirmat că brandul de lux are în plan deschiderea mai multor astfel de localuri și ia în calcul chiar să investească în propriile hoteluri.

Louis Vuitton este cel mai puternic brand de lux din lume, conform datelor deținute de agenția de consultanță Interbrand, în vreme de LVMH, care deține brandul, este cea mai mare companie producătoare de obiecte de lux din lume.

Prin deschiderea restaurantului din Osaka, Louis Vuitton se alătură altor branduri de lux care au intrat în industria horeca.

Tiffany & Co. deține Blue Box Cafe în New York, tot acolo Ralph Lauren are un local și o cafenea extrem de populare, iar Burberry e în spatele Thomasʼ Cafe din Londra.

Gucci are un restaurant în Florența, Gucci Osteria da Massimo Bottura, și urmează să deschidă unul și în SUA, în Beverly Hills.

Fotografii: Hepta