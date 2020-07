“Am fost testată pe 22 iulie din proprie inițiativă, la o clinică privată, doar pentru ca am avut ușoare simptome de viroză și eu, și soțul, și știam că la el la lucru au fost mai mulți confirmați. Rezultatul l-am primit duminică dimineață. De aici ce e de zis face parte din categoria «Trăim în România și asta ne ocupă tot timpul» – o comedie neagră tragico-dramatică, scrie Ionela Cristina Vaczy pe Facebook.

Apoi, aceasta povestește cum a fost plimbată telefonic între medicul de familie, ambulanță, medicul de familie din nou și DSP – care a avut o reacție neașteptată.

“Doamna de acolo (DSP – n.r.) transmitea unei colege ce-i spuneam eu, întrebând-o ce să facă, dacă să mă creadă sau nu că am COVID. O auzeam și pe cealaltă doamnă care se întreba «da’ de ce zice ea că are COVID? De unde știe?». Apoi, am fost pasată acelei doamne, căreia i-am detaliat din nou povestea mea, cu răbdare. M-a rugat să sun luni, că azi e duminică, ele sunt singure și nu au parola de la calculator…”, scrie femeia.

Răspuns incredibil și de la ISU

De la DSP, femeia a sunat la ISU, unde a primit un nou răspuns năucitor: “Ce doriți? Și ce să vă fac eu? Ce trebuie să fac eu?”. I s-au luat datele și a fost trimisă înapoi la DSP Timiș, să se înregistreze drept caz confirmat. Nu i-a răspuns nimeni. Era duminică.

Ulterior, femeii i-au răspuns cei de la Ambulanță, care au venit și i-au luat ei, și soțului temperatura.

Recomandări Un propagandist mediocru la cârma României | PAH, reacție după ce Iohannis a ieșit să dea vina pe PSD pentru valul de îmbolnăviri cu COVID-19

Luni a fost sunată de cei de la DSP și i s-a spus că trebuie să facă pe cont propriu următoarele teste. Cum, dacă nu poate ieși din casă?, a întrebat femeia. I s-a spus că poate să o facă după 14 zile.

Iar epopeea nu s-a terminat aici. Medicul de familie i-a cerut cardul de sănătate, deși acesta nu e obligatoriu până pe 30 septembrie. Nu l-a convins, așa că tânăra a sunat la instituția de sănătate de care aparține, iar un consilier juridic i-a sărit în ajutor, urmând să contactez medicul.

Sunt bulversată, șocată și dezgustată și NU, NU pentru că am luat virusul, ci pentru ceea ce urmează după ce iei virusul. Ionela Cristina Vaczy:

Foto: Pixabay

