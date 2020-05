De Ana Hațeg,

Cum s-au descurcat? CNN a relatat poveștilor celor trei.

Alvaro Solorzano, un pictor din Miami, SUA, se numără printre oamenii atrași de perspectiva de a lua viața de la capăt într-una din micile așezări pitorești din Italia care încearcă să supraviețuiască migrației tinerilor către marile orașe prin vânzarea caselor abandonate cu un dolar.

Solorzano a cumpărat nu una, ci două case în Mussomeli, Sicilia. În martie a ajuns în Italia cu soția lui, fiul și iubita acestuia în mica localitate, ca să demareze renovările.

Cazat în regim B&B până se fie impusă carantina, artistul s-a văzut nevoit să părăsească apartamentul ocupat când spațiile de cazare au fost închise și să se retragă într-una din cele două vase cumpărate – cel mai puțin degradată și care e racordată la rețeaua electrică și la canalizare.

Pictorul și-a omorât timpul în carantină uitându-se la televizor, învățând italiana, făcând drumuri la magazin pentru aprovizionare și restaurând, atât cât s-a priceput, casa. S-a concentrat pe pereți – i-a reparat și i-a zugrăvit.

Apoi, au intervenit localnicii.

Vecinii au fost extraordinari. Mi-au dat pături, aeroterme, mi-au adus mâncare. De Paște am primit atât de multe alimente, că mi-a luat trei zile să le termin! Sunt oameni minunați, nu știu cum m-aș fi descurcat fără ei.

Cu ajutorul localnicilor, pictorul s-a mai relaxat și a-nceput să privească viața cu alți ochi. Să vadă împrejurimile și să se minuneze de frumusețea locului în care a ales să-și refacă viața.

Orășelul Mussomeli – care în latină înseamnă “dealul cu miere” – se află în vârful unui deal împânzit cu caprifoi și arbuști de eucalipt. Aici se află una dintre cele mai frumoase fortărețe din Italia – Castello Manfredonico sau Castello di Mussomeli, căruia oamenii îi spun însă Castelul vrăjit -, cimitire romane, mine vechi de sulf și așezări primitive bine conservate. Un loc pitoresc, încărcat de istorie și conectat cu natura la un nivel pe care Solorzano nu l-a cunoscut în Miami.

În două luni, Solorzano a devenit mai mult italian decât american. În timp ce încearcă să găsească un zbor către Miami, adoră să-și petreacă zilele plimbându-se și stând de vorbă cu localnicii în fața casei.

Îi știu pe toți pe nume! Nu am cuvinte să-mi exprim recunoștința, nu știu dacă îi vo putea răsplăti vreodată pentru ajutorul dat.

Carantina chinuitoare, în solitudine, nu l-a făcut pe Alvaro să-și schimbe părerea în legătură cu mutarea în Italia. De fapt, în timpul plimbărilor prin Mussomeli, a descoperit o a treia casă de un dolar pe care vrea s-o cumpere.

Brazilianul Douglas Roque a cumpărat, tot cu un dolar, o fermă abandonată din comuna Fabbriche di Vergemoli, Toscana. O casă veche, părăginită, cu o cramă înțesată de butoaie cu vin învechit, aflată în vecinătatea unui pârâu peste care se arcuiește unui pod antic. O proprietate izolată, năpădită de vegetație, la care nu se poate ajunge decât pe jos.

Douglas a ajuns în Toscana în februarie, cu un prieten pe jumătate italian, Alberto Da Lio, ca să demareze renovările și, în același timp, să caute alte proprietăți abandonate care pot fi cumpărate cu un dolar.

Exact ca pictorul american, cei doi s-au trezit că, peste noapte, granițele s-au închis, iar ei nu se mai pot întoarce acasă. Când a fost instituită carantina, hotelurile din Vergemoli s-au închis, iar dacă rudele lui Alberto nu le-ar fi făcut loc în casa lor de lângă Veneția, nu ar fi avut unde să tragă. Ferma cumpărată e atât de dărăpănată, că nu e locuibilă.

Douglas abia așteaptă să ajungă acasă, dar la fel de nerăbdător este să se ridice restricțiile ca să poată merge iar în Vergemoli. Estimează că luna viitoare va fi posibil acest lucru.

Am încercat, lunile astea, să lucrez la proiectul de renovare online, am contactat firme de construcții, acum trebuie să trec la partea practică. Am și pus în legătură cunoscuți din Brazilia cu autoritățile locale, pentru tranzacționarea proprietăților abandonate. Acum, așteptăm să se reia zborurile, pentru ca oamenii să și poată veni aici, să vadă ce cumpără.

Douglas Roque: