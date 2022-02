„În această dimineață, prințul de Wales a fost depistat pozitiv pentru COVID-19 și acum se autoizolează. Alteța Sa Regală este profund dezamăgit pentru că nu va putea participa la evenimentele de astăzi din Winchester și va căuta să-și reprogrameze vizita cât mai curând posibil”, se menționează în anunțul citat.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today’s events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.