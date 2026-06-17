Șase din nouă directori văd o amenințare existențială

Rezultatele sondajului au fost prezentate consiliului de supraveghere în luna aprilie și arată un nivel ridicat de îngrijorare în rândul celor care conduc grupul Volkswagen.

Potrivit sondajului anonim, șase dintre cei nouă membri ai consiliului de administrație au apreciat că Volkswagen se află într-o situație care îi poate pune în pericol existența.

Alți trei directori au descris contextul actual drept unul „tensionat”, însă niciunul dintre participanți nu a considerat că situația companiei nu este critică.

Concluziile sunt cu atât mai importante cu cât evaluarea vine chiar din interiorul grupului, nu din partea unor analiști externi sau consultanți independenți.

Concret, conducerea Volkswagen evaluează situația companiei auto ca fiind atât de rea încât ar putea amenința existența companiei.

Strategiile pentru China și America de Nord, considerate nesustenabile

Unul dintre cele mai îngrijorătoare rezultate ale sondajului este legat de piețele externe.

Conform Manager Magazin, toți cei nouă membri ai consiliului de administrație au apreciat că actualele strategii pentru China și America de Nord nu mai sunt sustenabile.

De asemenea, conducerea companiei consideră că Volkswagen are nevoie de o schimbare radicală de direcție pentru a rămâne competitivă într-o industrie aflată într-o transformare accelerată, marcată de ascensiunea producătorilor chinezi și de concurența puternică din Statele Unite.

Potrivit publicației germane, concluziile sondajului au fost extrem de dure.

Nouă din cei nouă membri ai consiliului de administrație sunt convinși că Volkswagen nu mai are un model de afaceri viabil în forma actuală.

Sondajul a fost realizat de o companie de consultanță în management, iar caracterul anonim al răspunsurilor le-a permis directorilor să fie mult mai direcți decât în declarațiile publice sau în comunicarea internă obișnuită.

Dezacorduri chiar în interiorul conducerii

Pe lângă problemele economice și strategice, sondajul a evidențiat și lipsa unei viziuni comune în rândul conducerii.

Patru manageri au recunoscut existența unor dezacorduri importante în cadrul consiliului de administrație, în timp ce alți patru au declarat că există un nivel ridicat de consens.

Niciunul dintre respondenți nu a indicat însă că există unanimitate în privința direcției pe care trebuie să o urmeze grupul.

Această lipsă de coeziune apare într-un moment în care Volkswagen trebuie să ia decizii majore privind restructurarea operațiunilor și adaptarea la schimbările rapide din industria auto globală.

Profitul Volkswagen a scăzut cu peste 28%

Veștile apar înaintea unei adunări generale dificile pentru conducerea grupului.

În primul trimestru al anului, profitul net după impozitare al Volkswagen a scăzut cu 28,4%, de la 2,186 miliarde de euro la 1,564 miliarde de euro.

Rezultatele slabe au alimentat presiunea venită din partea acționarilor și au accentuat nevoia unor măsuri rapide de redresare.

Reduceri masive de costuri și mii de locuri de muncă eliminate

Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, intenționează să prezinte în cadrul adunării generale rezultatele programului de reducere a costurilor.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, costurile din fabricile germane au fost deja reduse cu peste 20%.

Până la sfârșitul anului, aproximativ 19.000 de angajați ar urma să părăsească grupul în Germania, iar numărul total al plecărilor ar putea depăși 28.000 până în 2030.

Volkswagen și sindicatul IG Metall au convenit un program de restructurare care prevede eliminarea a 35.000 de locuri de muncă în Germania.

În același timp, continuă discuțiile privind posibile închideri de fabrici la Emden, Zwickau, Hanovra și la uzina Audi din Neckarsulm.

Semnalul transmis de propriul management este unul fără precedent pentru grupul german.

În condițiile în care competiția din China devine tot mai agresivă, iar producătorii americani investesc masiv în tehnologii noi, Volkswagen se află în fața uneia dintre cele mai dificile perioade din istoria sa recentă.

Rezultatele sondajului arată că inclusiv liderii companiei consideră că actualul model de business și strategiile folosite pe piețele-cheie trebuie regândite urgent pentru a evita o criză.

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