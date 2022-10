Procurorii nu iau în seamă plângerile împotriva balerinului acuzat că intra peste fete în vestiarul de la Opera din Iași: „Nu sunt fapte penale” 

Opt balerine au depus plângeri pentru hărțuire sexuală la conducerea Operei Naționale din Iași împotriva lui Vlad Mărculescu încă din 26 septembrie. Până la această dată însă nu a fost demarată nicio anchetă internă.

Asta pentru că managerul instituției, Andrei Fermeșanu, a decis, pe 4 octombrie, să trimită plângerile direct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.

„Nu am vrut să fim acuzați că am luat o atitudine prea dură sau prea permisivă: lucrurile pe care le-am văzut în plângere cred că exced un comportament profesional valid sau imparțial, astfel că, la sugestia biroului juridic, le-am trimis către Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași. Dimineață, a fost un echipaj de polițiști la Operă cu care am vorbit. Nu vrem să favorizăm pe nimeni, nu știu dacă este de competența noastră, aștept să ne spună o instituție abilitată. Lucrurile trebuie investigate și trebuie să se ajungă la o rezoluție”, a explicat Andrei Fermeșanu.

Parchetul nu vede nicio problemă

Plângerile urmează însă să se întoarcă la Operă după ce procurorii au constatat că faptele descrise de balerinele reclamante nu sunt de natură penală, a anunțat joi, 6 octombrie, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, Dragoș Bordianu, citat de Ziarul de Iași.

Noi am primit o adresă din partea Operei Naționale din Iași, la care erau atașate mai multe plângeri ale unor angajate. Din descrierea faptelor însă nu rezultă săvârșirea niciunei fapte penale. Simplul fapt că un bărbat a intrat în vestiarul fetelor și nu voia să iasă nu are neapărat o conotație penală. Urmează să comunicăm Operei că adresa primită nu a dus la înregistrarea unei lucrări penale. Dragoș Bordianu, prim-procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași:

Care sunt acuzațiile

Balerinul Vlad Mărculescu, care are o carieră de renume internațional, este acuzat că intra frecvent peste fete în vestiar la finalul repetițiilor, când acestea ieșeau de la duș sau se schimbau.

Mărculescu este acuzat și că refuza să iasă din încăpere când i se cerea.

„Se auzeau fetele țipând la el să iasă”

Surse din cadrul instituției au confirmat pentru jurnaliștii ieșeni versiunea fetelor care s-au considerat hărțuite sexual de către Mărculescu.

„L-am surprins de mai multe ori mergând la fete în vestiar după repetiții, nu bătea la ușă și se auzeau fetele țipând la el să iasă. Nu e normal, i s-a spus de mai multe ori și acum fetele au făcut plângere, așteptăm să vedem ce se va decide”, a spus unul dintre experții artistici din zona baletului.

Sursa citată a explicat totodată că în zona de repetiții a trupei de balet există două vestiare, unul pentru bărbați și unul pentru femei, despărțite de un culoar de 20-30 de metri.

Cum explică Mărculescu: „M-am spălat pe față la chiuveta din acel vestiar”

Vlad Mărculescu (stânga) pe scena Operei din Iași | Foto: Opera Iași

Vlad Mărculescu a negat toate acuzațiile și spune că există un grup de persoane din Operă care au început să facă plângeri la adresa sa de la începutul anului, când a fost numit asistent coregraf, al doilea om pe scara ierarhică a trupei de balet.

Balerinul spune că s-a retras din această funcție, dar pe site-ul Operei încă figurează pe poziția respectivă.

Mărculescu a explicat, pentru Libertatea, că folosește chiuveta din vestiarul de la femei pentru a se spăla pe față după repetiții de când a ajuns la Opera din Iași, adică de 8 ani.

El susține însă că nu a intrat niciodată când ușa de la vestiar era închisă.

„Sunt abuzuri asupra mea încă de pe vremea doamnei Rancea (n.red. – Beatrice Rancea, fostul manager al Operei din Iași). Aceleași persoane mă agresează pe mine, dar vă spun că nu am agresat pe nimeni, nici sexual, nici altfel. Sunt afirmațiile unor persoane care vor să folosească această situație, să o transforme într-un atac personal. Timp de opt ani, eu m-am spălat pe față la chiuveta din acel vestiar. Nu am intrat niciodată în vestiarul lor, doar mergeam să mă spăl pe față”, a declarat Vlad Mărculescu.

Concediat în 2020, reangajat un an mai târziu, după ce a câștigat procesul

Între Vlad Mărculescu și Opera Națională Română din Iași există un trecut controversat. Acesta a venit la Iași după ce a fost apreciat pentru performanțele sale pe unele dintre cele mai mari săli de operă din vestul Europei.

În 2020, a criticat în mai multe rânduri managementul instituției, condusă la vremea respectivă de Beatrice Rancea, ajungând ca în septembrie 2020 să fie concediat. „Din cauza repetatelor abateri disciplinare, care au adus grave prejudicii de imagine instituţiei, domnului Mărculescu i s-a desfăcut contractul de muncă”, spunea la momentul respectiv Beatrice Rancea, citată de Ziarul de Iași.

Acesta a organizat, alături de o parte dintre artiștii care fuseseră la rândul lor concediați după refacerea organigramei, o serie de proteste în fața Operei. Ulterior, Mărculescu a contestat în instanță decizia de desfacere a contractului de muncă, iar în martie 2021 a câștigat definitiv procesul.

S-a întors în operă în mai 2021, dar manager nu mai era Beatrice Rancea, care a plecat de la conducerea instituției după ce DIICOT a realizat mai multe percheziții la instituție și a pus-o sub control judiciar.

