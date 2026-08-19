Bill Clinton este cunoscut pentru părul său argintiu tuns elegant, dar foarte puțini știu că el purta o coafură foarte diferită pe vremea când era student la Facultatea de Drept de la Yale, la începutul anilor ’70, când o cunoscuse pe femeia care avea să-i devină soție.

Într-una dintre fotografiile distribuite de Hillary, Bill Clinton apare purtând păr lung și barbă. Colecția de fotografii arată că stilul lui Bill Clinton s-a schimbat radical de-a lungul anilor, trecând de la ținute casual la costume.

Colecția de fotografii conține momente speciale din viața cuplului Hillary și Bill Clinton, cum ar fi nunta, nașterea și creșterea fiicei lor Chelsea, dansul de la Balul Inaugural etc.

Fosta primă-doamnă a lăsat și un mesaj emoționant pentru soțul ei: „La mulți ani, dragă Bill. Optzeci de ani din viața ta extraordinară, mă simt foarte norocoasă că am petrecut peste 50 dintre ei alături de tine. Pentru mai mult dans, vorbit și râs împreună în anii ce vor veni”.

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