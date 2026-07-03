Profesoara a fost lovită de trăsnet pe traseul Vârful Omu – Peștera Ialomiței

Grupul format din 14 copii și cadrul didactic cobora pe traseul turistic Vârful Omu – Peștera Ialomiței când a fost prins de furtună. În zona Stânei Șugări, profesoara a fost lovită de trăsnet. În urma descărcării electrice, femeia a rămas inconștientă, iar copiii au ajuns la stână pentru a cere ajutor.

Ciobanul aflat acolo a alertat imediat Dispeceratul Salvamont și a transmis informații despre locul în care se afla victima și despre starea acesteia.

Salvatorii au transportat victima pe targă prin teren dificil

O echipă a Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo Dâmbovița s-a deplasat de urgență la locul intervenției. Salvatorii montani i-au acordat primul ajutor profesoarei și au stabilizat-o, apoi au transportat-o pe targă, prin teren dificil, până la Baza Salvamont Peștera. De acolo, victima a fost preluată de echipaje SMURD și de Serviciul de Ambulanță Județean. Medicii au continuat acordarea asistenței medicale și au transportat-o la spital.

După ce profesoara a fost evacuată, echipa Salvamont s-a întors pe traseu pentru recuperarea celor 14 copii. Copiii au fost conduși în siguranță până la autocarul care îi aștepta. Ulterior, au fost transportați la pensiunea din Bușteni unde erau cazați.

Avertismentul Salvamont pentru turiști

Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Dâmbovița atrage atenția asupra riscurilor majore provocate de furtunile apărute pe munte. Salvatorii montani le recomandă turiștilor ca, în cazul descărcărilor electrice, să părăsească zonele expuse și să evite crestele, vârfurile și obiectele metalice izolate.

În astfel de situații, turiștii trebuie să ceară ajutor specializat cât mai repede, mai ales dacă sunt surprinși de vreme rea pe trasee dificile.

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