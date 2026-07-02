Victima a fost găsită conștientă, prezentând arsuri la nivelul feței și pe piioare, pe o suprafață de 30%, din primele informații. Aceasta a fost preluată de către salvamontiștii din Dâmbovița și predată unui echipaj SMURD, ulterior fiind transferată către o ambulanță tip C cu medic a Serviciului Județean de Ambulanță Dâmbovița, pentru transportul la spital.

În contextul fenomenelor meteorologice severe din această perioadă, salvatorii reamintesc cetățenilor importanța majoră a informării și a pregătirii înainte de orice ieșire în natură:

Verificați prognoza meteo: Înainte de a pleca la drum, consultați întotdeauna starea vremii. Nu riscați pornirea în drumeție dacă sunt anunțate furtuni.

Documentați-vă: Aflați din timp cum să acționați în caz de furtună consultând ghidul disponibil pe platforma FiiPregatit.ro.

Reguli de siguranță pe munte: Dacă sunteți surprinși de furtună, evitați să staționați pe vârfuri, creste expuse, lângă lacuri, stâlpi de marcaj sau sub copaci înalți/solitari. Învățați și aplicați poziția de siguranță (ghemuit, cu contact minim cu solul).

Siguranța dumneavoastră depinde de modul în care vă pregătiți. Vă îndemnăm să tratați cu responsabilitate avertizările meteorologice și să respectați indicațiile salvatorilor montani și ale autorităților. În caz de urgență, apelați serviciul 112.

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