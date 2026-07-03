Descoperiri alarmante în timpul inspecției

La primele ore ale dimineții, o echipă formată din 35 de angajați ai birourilor de asistență socială, ordine publică, sănătate, locuințe și centrul de ocupare a forței de muncă, sprijinită de poliție, a verificat clădirea. În acte, 61 de persoane erau înregistrate ca rezidente, însă doar 34 au fost găsite la fața locului.

„Plătim pentru un serviciu care nu este furnizat”, a declarat consilierul pentru afaceri sociale Hannes Rehfeldt (CDU), referindu-se la lipsa personalului de securitate, deși acesta era inclus în costuri.

Spațiu insuficient și justificări dubioase

Clădirea, aflată în renovare, nu pare să poată găzdui toți cei declarați. Mai mult, unii dintre cei prezenți nu erau înregistrați ca locatari. „Îmi vizitez verișoara”, a spus un bărbat român, identificat și la o razie anterioară cu aceeași scuză. Un alt locatar a justificat absența familiei spunând: „Soțul meu este în vacanță în România, fiul meu este încă la o petrecere.”

Un caz șocant a implicat un copil de 7 ani care nu mai fusese la școală de un an. Părinții au explicat situația spunând: „Pentru că a plâns.” În același timp, un alt rezident, deși înregistrat ca șomer, a afirmat că se grăbea să ajungă la muncă.

Problema adăposturilor comerciale

Neukölln găzduiește 48 de unități de cazare pentru persoane fără adăpost, cu un total de 3.845 de persoane la 31 ianuarie 2025. Doar 18% dintre acestea dețin cetățenie germană, majoritatea fiind din Siria (19%), România (17%), Afganistan (11%) și Bulgaria (7%). La nivelul întregului Berlin, 53.610 persoane beneficiază de astfel de servicii, 44.665 dintre ele fiind străini.

Consilierul Hannes Rehfeldt consideră că închirierea acestor servicii către operatori comerciali trebuie reglementată mai strict. „Pe termen lung, Berlinul trebuie să renunțe la concentrarea pe furnizorii comerciali și să ofere facilități proprii pentru persoanele fără adăpost”, a declarat politicianul CDU. „La urma urmei, acesta nu este un hotel. Sunt o mulțime de oameni care au nevoie cu adevărat de cazare.”

Cazul subliniază necesitatea unei supravegheri mai stricte și a unor măsuri mai eficiente pentru a preveni abuzurile în sistemul de asistență socială. Autoritățile din Neukölln cer acum furnizorilor să raporteze absențele rezidenților, pentru a asigura transparența și utilizarea corectă a fondurilor publice.

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