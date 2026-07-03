Camion de 40 de tone, oprit cu viteze de „mașină sport”

Un șofer a semnalat autorităților din Mannheim că un camion de 40 de tone depășea vehicule pe autostradă cu o viteză de aproximativ 140 km/h. Polițiștii au intervenit, oprind vehiculul la stația de service Kraichgau, unde au descoperit o situație șocantă. Tahograful digital al camionului înmatriculat în Suedia a indicat o viteză maximă de 156 km/h, mult peste limita legală de 80 km/h pentru camioane pe autostradă.

„Am descoperit semne clare de manipulare a tahografului”, a declarat biroul de presă al Poliției din Mannheim.

Șoferul, un tânăr de 25 de ani, anchetat pentru falsificare

Pentru a preveni continuarea călătoriei, polițiștii i-au confiscat șoferului permisul de conducere, cardul de șofer și cheile vehiculului. Tânărul de 25 de ani este acum anchetat pentru suspiciunea de falsificare a înregistrărilor tehnice, o infracțiune prevăzută de articolul 268 din Codul Penal german. Aceasta prevede pedepse care pot ajunge până la cinci ani de închisoare sau amendă.

De asemenea, autoritățile investighează posibila implicare a șoferului într-o cursă ilegală de vehicule, în baza articolului 315d din Codul Penal german. Dacă se confirmă acuzația, ar putea fi pentru prima dată când un camion de 40 de tone este implicat într-un astfel de caz.

Posibile sancțiuni pentru încălcarea gravă a regulilor de circulație

Depășirea limitei legale de viteză cu peste 70 km/h într-o zonă de construcții poate aduce o amendă de 700 de euro, două puncte de penalizare și o suspendare a permisului pentru trei luni. În situații mai grave, cum ar fi punerea în pericol a altor participanți la trafic sau recidiva, sancțiunile pot fi mai dure.

În plus, încălcarea interdicției de depășire a vehiculelor grele în zonele de construcții poate fi sancționată cu până la 150 de euro amendă, două puncte de penalizare și suspendarea dreptului de a conduce pentru o lună.

Incident similar, dar cu un camion supraîncărcat

Cazul amintește de un alt incident grav, raportat în februarie, când un camion olandez a fost surprins la intersecția Wismar rulând cu 137 km/h și transportând o încărcătură mult peste limita legală. Vehiculul respectiv cântărea 74,4 tone, cu 34,4 tone mai mult decât greutatea maxim admisă. În ambele cazuri, poliția a oprit imediat călătoria vehiculelor implicate.

Autoritățile germane subliniază că astfel de incidente reprezintă un risc major pentru siguranța rutieră, mai ales în zonele de construcții, unde condițiile de trafic sunt deja dificile. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele și responsabilitățile legate de acest caz.