Program Profi de Paşte 2026

Dacă nu ai apucat să faci toate cumpărăturile de care ai nevoie înainte și după Paște, află care este programul magazinelor Profi pe 11, 12 și 13 aprilie. Programul magazinelor de Paște 2026 va suferi modificări faţă de intervalul de funcţionare obişnuit.

Magazinele Profi vor fi închise pe 12 aprilie, prima zi de Paşte, iar sâmbătă, 11 aprilie, şi luni, 13aprilie, vor avea un program mai scurt. Află în continuare la ce oră închid magazinele Profi de Paşte 2026, conform programului anunțat de retailer.

În perioada 11 – 14 aprilie, programul Profi este următorul:

Vineri, 10 aprilie – program normal.

Sâmbătă, 11 aprilie – program redus, în general până la 18:00–19:00

Duminică, 12 aprilie – Magazinele Profi vor fi închise;

Luni, 13 aprilie – unele magazinele Profi vor fi deschise în intervalul 10.00-18.00, în timp ce altele vor rămâne închise

De marţi, 14 aprilie, magazinele Profi vor funcționa după programul normal.

Site-ul oficial al retailerului, profi.ro, te va ajuta să găseşti magazinul preferat şi să consulţi programul acestuia de funcţionare.

Cum programul magazinelor Profi este diferit de la o unitate la alta, pentru informații cât mai precise referitoare la programul fiecăruia dintre magazinele Profi, clienții sunt rugați să acceseze site-ul profi.ro și să selecteze magazinul Profi în care doresc să meargă la cumpărături.

Magazinele Profi, preluate de Mega Image şi Annabella

Grupul Delhaize, care deţine lanţul Mega Image, a finalizat, la începutul anului trecut, achiziția rețelei de magazine Profi Rom Food SRL (Profi) de la MidEuropa, într-o tranzacție evaluată la 1,3 miliarde de euro.

Tranzacţia a fost în atenţia Consiliului Concurenţei, care a pus anumite condiții pentru a o aproba. Între acestea s-a numărat şi obligativitatea de a ceda un număr dintre magazinele achiziţionate din reţeaua Profi. Astfel, 82 de magazine au fost vândute grupului român care administrează unităţile Annabella.

