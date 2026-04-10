Programul magazinelor de Paște 2026 va suferi modificări faţă de intervalul de funcţionare obişnuit, iar românii care mai au de făcut cumpărături trebuie să fie atenți la noile ore de închidere și de deschidere.

Dacă nu ai reușit să te pregătești din timp pentru masa de sărbători, e bine să știi cum vor funcționa magazinele în perioada 11–13 aprilie. Programul va fi diferit față de cel obișnuit, iar unele unități vor avea orar redus.

Astfel, sâmbătă, hypermarketurile Carrefour vor fi deschise până la ora 18:00, în timp ce magazinele de tip Market și Express își vor închide porțile mai devreme.

În ziua de Paște, duminică, 12 aprilie 2026, toate magazinele Carrefour din România vor fi închise.

Veștile sunt mai bune pentru a doua zi de Paște: luni, hypermarketurile revin la programul normal, însă magazinele Carrefour Market vor funcționa după un orar mai scurt.

Hypermarket Carrefour – Program de Paşte 2026

joi, 9 aprilie – vineri, 10 aprilie: program normal

sâmbătă, 11 aprilie: program redus, până în jurul orei 18:00.

duminică,12 aprilie: Închis;

de luni, 13 aprilie: unele unități vor rămâne închise, iar altele vor funcționa cu program redus.

Marți, 14 aprilie- program normal

Program Carrefour Market de Paşte 2026

sâmbătă, 11 aprilie: 07.00 – 18.00;

duminică, 12 aprilie: Închis;

luni, 13 aprilie: 09.00 – 18.00.

Program Carrefour Express de Paşte 2026

11 aprilie: 07.00-18.00

12 aprilie: Închis

13 aprilie: 09:00-18:00

În funcție de magazin, pentru formatele Hypermarket, Market și Express, ora de deschidere sau de închidere poate să difere. Programul fiecărui magazin Carrefour poate fi consultat pe site-ul carrefour.ro. Pentru a afla cu exactitate programul magazinului tău favorit, intră pe site-ul retailerului şi selectează unitatea în care obişnuieşti să-ţi faci cumpărăturile!

Program Supeco de Paște 2026

sâmbătă, 11 aprilie – 07.30-18.00;

duminică, 12 aprilie – Închis;

luni, 13 aprilie – 09.00-18.00;

de marţi, 14 aprilie – program normal.

Program Bringo de Paşte 2026

Pentru a evita aglomerația care se produce în magazine în această perioadă, clienții Carrefour pot comanda produsele și prin intermediul Bringo, aplicația de livrare la domiciliu.

9-10 aprilie: 8.00 – 23.00

11 aprilie: 8.00 – 19.00

12 aprilie: Închis

Vezi program magazine de Paște 2026 (Lidl, Penny, Auchan, Profi, Mega Image, Kaufland)!