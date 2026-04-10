Când sunt deschise magazinele Penny pe 11, 12 şi 13 aprilie

Dacă nu ai apucat să faci toate cumpărăturile de care ai nevoie pentru masa de Paște, consultă care este programul magazinelor Penny pe 11, 12 şi 13 aprilie. Programul magazinelor de Paște 2026 va suferi modificări faţă de intervalul de funcţionare obişnuit.

Până vineri, 10 aprilie, clienţii pot merge la shopping, la Penny, ca de obicei, după programul de funcţionare din timpul săptămânii, cuprins între orele 07.00 şi 22.00.

În ziua de Paște, duminică, 12 aprilie, Penny închide magazinele din întreaga țară.

Programul magazinelor Penny de Paşte 2026

10 aprilie 2026, magazinele vor fi deschise în intervalul 07:00 – 22:00

11 aprilie 2026, magazinele vor fi deschise în intervalul 07:00 – 18:00

12 aprilie 2026, magazinele vor fi închise

13 aprilie 2026, magazinele vor fi deschise în intervalul 10:00 – 18:00

de marți, 14 aprilie, program normal

Pentru informații cât mai precise referitoare la programul fiecăruia dintre magazinele Penny, clienții sunt rugați să acceseze site-ul oficial https://www.penny.ro/ și să selecteze magazinul Penny în care doresc să meargă la cumpărături.

Program Bringo – livrări Penny de Paște 2026

Pentru a evita aglomerația care se produce în magazine în această perioadă, dar și pentru propriul lor confort, clienții PENNY pot comanda produsele dorite și prin intermediul aplicațiilor la domiciliu – Glovo, Bringo și Tazz.

9-10 aprilie: 8:00 – 21:00

11 aprilie: 8:00 – 17:00

12 aprilie: Închis

