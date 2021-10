Premierul desemnat Nicolae Ciucă a anunțat vineri, după ședința Biroului Executiv al PNL, că a fost validat guvernului cu care va merge în Parlament.

„Am prezentat în Biroul Executiv propunerile – la Ministerul Justiției pe doamna Alina Gorghiu, pentru Ministerul Economiei domnul Florin Roman, pentru Ministerul Apărării pe domnul Cătălin Predoiu, la Ministerul Agriculturii pe Mircea Fechet și la Ministerul Cercetării pe domnul Robert Sighiartău”, a spus Nicolae Ciucă, ieri.

De asemenea, UDMR a decis în şedinţa Consiliului Permanent al Uniunii propunerile în Executivul Ciucă.

Întrebat dacă Guvernul Ciucă are șanse să treacă în Parlament Ciucă a răspuns:

„Sigur așa cum arată situația și cifrele, matematic guvernul nu are șanse să treacă, pe parcursul negocierilor s-a putut constata destul de multă inflexibilitate în negociere și am realizat că nu se va ajunge la un acord politic astfel încât să putem determina o majoritate care să aprobe guvernul în Parlament. Totuși, ținând cont de situația în care ne aflăm azi, una deosebit de complicată, am hotărât să merg cu programul de guvernare și cabinetul în Parlament, pentru că de azi până miercuri mai este timp”, a transmis Nicolae Ciucă.

În schimb, președintele PNL s-a arătat optimist în privința trecerii guvernului Ciucă în Parlament.

„Bineînțeles. Acest guvern va trece. Avem un guvern care va avea susținere și avem un program de guvernare cu soluții pentru situația prin care trece România”, a spus Florin Cîțu.

Ce spun PSD și USR

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a anunțat încă de vineri dimineața că nu va vota un guvern minoritar PNL.

„PSD consideră că soluția unui Guvern minoritar este o greșeală foarte mare și noi nu putem susține așa ceva. Sunt patru crize, economică, sanitară, socială și politică. Nu poți trece prin ele cu un Guvern minoritar. Îți trebuie un Guvern stabil, cu o majoritate în Parlamentul României. Un Guvern minoritar este o ruptură între Guvern și Parlament. Au mai existat Guverne minoritare, dar nu într-o astfel de situație de criză”, a spus Marcel Ciolacu vineri dimineață, 29 octombrie, la sediul PSD din Kiseleff.

O reacție similară a venit și din partea USR, care a spus că speră la refacerea coaliției.

”USR a luat act de decizia PNL de a veni cu un guvern minoritar în Parlament. USR nu va vota acest Guvern minoritar, aşa cum am spus în nenumărate rânduri. USR doreşte refacerea coaliţiei PNL-USR-UDMR”, a spus Ionuț Moşteanu.

Miniştrii propuşi de PNL în Guvernul Ciucă:

Dan Vîlceanu – la Ministerul Finanţelor Publice;

Marcel Boloş – la Ministerul Transporturilor;

Lucian Bode – la Ministerul de Interne;

Alina Gorghiu – la Ministerul Justiţiei;

Bogdan Aurescu – la Ministerul de Externe;

Cătălin Predoiu – la Ministerul Apărării Naţionale;

Virgil Popescu – la Ministerul Energiei;

Florin Roman – la Ministerul Economiei;

Mircea Fechet – la Ministerul Agriculturii;

Nelu Tătaru – la Ministerul Sănătăţii;

Raluca Turcan – Ministerul Muncii;

Sorin Cîmpeanu – la Ministerul Educaţiei;

Bogdan Gheorghiu – la Ministerul Culturii;

Ministrii propuși de UDMR:

Kelemen Hunor – vicepremier;

Hegedus Csilla – la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene;

Cseke Attila – la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi a Administraţiei;

Tanczos Barna – la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;

Novak Eduard – la Ministerul Tineretului şi Sportului

Pentru a obține votul de încredere al Parlamentului, guvernul Ciucă trebuie să primească cel puțin 234 de voturi favorabile.

