Cadou surpriză pentru cumpărătorul unei vile de lux

O vilă de lux scoasă la vânzare în localitatea Waimes din Ardenii belgieni atrage atenția printr-o inițiativă neobișnuită. Pentru a face oferta mai atractivă, proprietarul a decis să ofere viitorului cumpărător un cadou spectaculos: o mașină sport nouă.

Conform publicației rtbf.be, proprietatea este situată în apropierea celebrului Circuit de Spa‑Francorchamps, cunoscut pentru competițiile de automobilism.

Patru apartamente, patru băi, saună și jacuzzi

Vila contemporană este amplasată pe un teren de aproximativ 18.000 de metri pătrați și oferă numeroase facilități. Locuința include:

patru apartamente

patru băi

un spațiu de wellness cu piscină interioară

saună și jacuzzi

patru garaje

o vedere panoramică asupra naturii din jur

Un Porsche 911 nou oferit bonus de proprietar

Prețul cerut pentru această proprietate este de 2.270.000 de euro.

Pentru a accelera vânzarea, proprietarul și agenția imobiliară mandatată au decis să adauge un bonus: un Porsche 911 decapotabil nouă, cu o valoare de catalog de aproximativ 200.000 de euro.

„Eu am avut ideea de a propune această formulă neobișnuită vânzătorului și a acceptat imediat”, a declarat Piera Ponzo, responsabilă a agenției RED Immobilier.

„Ne-am spus: la o casă de excepție, trebuie și un cadou de excepție. După finalizarea vânzării, actualul proprietar va cumpăra aceast Porsche din banii săi și o va oferi cumpărătorului vilei. Este un efort financiar din partea lui, deoarece prețul locuinței nu a fost majorat pentru a acoperi costul mașinii. Am verificat și din punct de vedere legal și fiscal: nu există niciun obstacol, iar acest lucru nu este considerat un avantaj în natură”, a precizat aceasta.

Deși astfel de inițiative sunt rare, proprietarii și agențiile recurg uneori la oferte neobișnuite sau servicii exclusive care pot atrage o clientelă exigentă.

