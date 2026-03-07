Cadou surpriză pentru cumpărătorul unei vile de lux

O vilă de lux scoasă la vânzare în localitatea Waimes din Ardenii belgieni atrage atenția printr-o inițiativă neobișnuită. Pentru a face oferta mai atractivă, proprietarul a decis să ofere viitorului cumpărător un cadou spectaculos: o mașină sport nouă.

Conform publicației rtbf.be, proprietatea este situată în apropierea celebrului Circuit de Spa‑Francorchamps, cunoscut pentru competițiile de automobilism.

Patru apartamente, patru băi, saună și jacuzzi

Vila contemporană este amplasată pe un teren de aproximativ 18.000 de metri pătrați și oferă numeroase facilități. Locuința include:

  • patru apartamente
  • patru băi
  • un spațiu de wellness cu piscină interioară
  • saună și jacuzzi
  • patru garaje
  • o vedere panoramică asupra naturii din jur

Un Porsche 911 nou oferit bonus de proprietar

Prețul cerut pentru această proprietate este de 2.270.000 de euro.

Pentru a accelera vânzarea, proprietarul și agenția imobiliară mandatată au decis să adauge un bonus: un Porsche 911 decapotabil nouă, cu o valoare de catalog de aproximativ 200.000 de euro.

„Eu am avut ideea de a propune această formulă neobișnuită vânzătorului și a acceptat imediat”, a declarat Piera Ponzo, responsabilă a agenției RED Immobilier.

„Ne-am spus: la o casă de excepție, trebuie și un cadou de excepție. După finalizarea vânzării, actualul proprietar va cumpăra aceast Porsche din banii săi și o va oferi cumpărătorului vilei. Este un efort financiar din partea lui, deoarece prețul locuinței nu a fost majorat pentru a acoperi costul mașinii. Am verificat și din punct de vedere legal și fiscal: nu există niciun obstacol, iar acest lucru nu este considerat un avantaj în natură”, a precizat aceasta.

Deși astfel de inițiative sunt rare, proprietarii și agențiile recurg uneori la oferte neobișnuite sau servicii exclusive care pot atrage o clientelă exigentă.

Citiți și povestea unei femei din Serbia, care a muncit doi ani la o vilă de lux din Franța, iar acum o scoate la vânzare. Cum arată casa spectaculoasă din Provence: „Un dar de la Dumnezeu”.

Motorina s-a scumpit din nou sâmbătă, 7 martie 2026. Cât costă un litru de benzină și motorină în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Știri România 08:20
Motorina s-a scumpit din nou sâmbătă, 7 martie 2026. Cât costă un litru de benzină și motorină în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Președintele Universității Titu Maiorescu, achitat pentru șantaj. Iosif Urs, către un profesor pe care îl suspecta că e denunțător: „Vrei să te duci la pierzanie? Bă, ai vorbit..."
Știri România 07:00
Președintele Universității Titu Maiorescu, achitat pentru șantaj. Iosif Urs, către un profesor pe care îl suspecta că e denunțător: „Vrei să te duci la pierzanie? Bă, ai vorbit…”
Ana Lotts Nicolau, CEO editura Nemira, dialog inedit la „Dincolo de copertă" despre corp, sănătate și subiecte care încă incomodează. „Sunt lucruri care ar trebui discutate la școală"
Exclusiv
Stiri Mondene 06 mart.
Ana Lotts Nicolau, CEO editura Nemira, dialog inedit la „Dincolo de copertă” despre corp, sănătate și subiecte care încă incomodează. „Sunt lucruri care ar trebui discutate la școală”
Feli Donose revine în forță cu un nou proiect muzical. Anunțul făcut de artistă. „Un fel de traseu al vieții mele"
Stiri Mondene 06 mart.
Feli Donose revine în forță cu un nou proiect muzical. Anunțul făcut de artistă. „Un fel de traseu al vieții mele”
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Promo
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost": „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc"
Politică 06 mart.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră"
Politică 06 mart.
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
