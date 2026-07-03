Primele Dacia Bigster chemate în service

Dacia Bigster, SUV-ul românesc lansat pe piață la începutul anului trecut, a avut un debut promițător în Franța, până în 30 iunie 2026 fiind înmatriculate 25.825 de exemplare. Acum, însă, o parte dintre proprietarii acestor vehicule vor trebui să revină în service.

Dacia a lansat oficial campania de rechemare cu codul 0F8W, care vizează atât Bigster, cât și Duster 3. În total, 477 de vehicule sunt chemate în atelierele autorizate de pe piața franceză.

Campania este determinată de o posibilă neconformitate privind geometria arcurilor suspensiei spate. Pe unele exemplare Bigster și Duster 3 au fost montate componente cu dimensiuni incorecte.

În aceste condiții, există riscul ca unul dintre arcurile suspensiei, fie cel din dreapta, fie cel din stânga, să se rupă, ceea ce ar putea provoca lăsarea vehiculului. De asemenea, nu este exclusă desprinderea unor componente pe carosabil, situație care ar putea reprezenta un pericol și pentru ceilalți participanți la trafic. Potrivit departamentului de comunicare al Grupului Renault, „nu a fost raportat niciun caz la clienți”, însă toate condițiile justificau declanșarea unei campanii de rechemare. Astfel de intervenții au ca obiectiv principal siguranța, mai degrabă decât fiabilitatea.

Care este soluția tehnică

Remedierea constă în înlocuirea ambelor arcuri ale suspensiei spate, o intervenție care durează puțin peste 30 de minute. Fiind vorba despre o campanie oficială de rechemare, proprietarii vehiculelor vizate nu vor suporta niciun cost.

Mașinile afectate au fost fabricate între 16 decembrie 2025 și 12 martie 2026, la uzina Dacia din Mioveni. Toate sunt acoperite de garanția standard a constructorului, de trei ani sau 100.000 de kilometri.

Prin programul Dacia Zen, această garanție poate fi extinsă, cu anumite excepții, până la șapte ani sau 150.000 de kilometri, cu condiția efectuării întreținerii în rețeaua autorizată.

Cum pot verifica proprietarii dacă mașina lor este afectată

Proprietarii afectați urmează să primească o notificare prin scrisoare recomandată.

De asemenea, aceștia pot verifica dacă automobilul lor este inclus în campania de rechemare folosind platforma online dedicată a mărcii. Totuși, aceasta nu include întotdeauna toate măsurile tehnice aplicate de constructor. La fel ca Renault, Dacia efectuează și actualizări software la distanță (OTA – „over the air”), precum și Operațiuni Tehnice Speciale (OTS), care nu sunt întotdeauna raportate autorităților, deși uneori presupun prezentarea vehiculului în service.

Dacia Bigster: care e cea mai ieftină, dar și cea mai scumpă echipare

Dacia Bigster este disponibilă în patru variante de echipare: Essential, Expression, Journey și Extreme. Modelul cel mai prietenos cu buzunarul, Essential, vine cu un sistem de propulsie mild hybrid cu motor în trei cilindri și dezvoltă 140 de cai-putere.

Modelul are o lungime de aproximativ 4,6 metri și un design robust, cu elemente distinctive precum luminile LED în formă de Y. Interiorul este spațios, cu un volum al portbagajului de până la 1.937 litri.

Un sistem de control al terenului cu 5 moduri asigură performanțe optime pe orice suprafață. Habitaclul este simplu și funcțional, cu un panou de instrumente digital și un ecran mare pentru sistemul infotainment. Dacia a renunțat la elementele cromate în favoarea materialelor reciclate. Printre dotările practice se numără hayonul electric și un compartiment frigorific în interior.

Consumul mixt este de 4,5 l/100 km.

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