„Nu am simțit nimic”: proprietarul unui refugiu montan s-a trezit cu avalanșa în bucătărie, fără să-și dea seama

În mod miraculos, cei doi bărbați aflați la fața locului au scăpat nevătămați, deși incidentul se putea transforma într-o tragedie.

Proprietarul nu a simțit nimic

În momentul impactului, proprietarul refugiului, Samuel Prevost, se afla afară și curăța drumul de acces.

Din cauza echipamentului greu și a condițiilor meteo extreme, el nici măcar nu a realizat că o avalanșă tocmai se oprise la câțiva pași de el.

„Aveam freza de zăpadă, căciula de blană, casca, iar vântul bătea cu 90 km/h. Nu simțeam absolut nimic. Mă întrebam doar de ce zăpada îmi ștergea urmele”, a povestit Samuel, realizând ulterior că a fost „incredibil de norocos”.

Foto: Samuel Prevost

„Explozia” din interior

În același timp, în interiorul refugiului se afla Olivier Gaucher, un angajat sezonier și fost membru al Plutonului de Jandarmerie de Înalt Munte (PGHM).

El abia ieșea din bucătărie când a auzit geamurile spărgându-se și a simțit suflul exploziei de zăpadă în spate.

Grație experienței sale de salvamontist, Olivier a înțeles imediat gravitatea situației și a alergat afară pentru a-și căuta colegul, pe care l-a găsit teafăr, dar complet inconștient de proporțiile dezastrului.

Zăpadă de aproape 3 metri în refugiu

La întoarcerea în refugiu, priveliștea a fost șocantă. Ramele ferestrelor erau făcute țăndări. În bucătărie, stratul de zăpadă măsura 1,8 metri, iar în camera alăturată ajunsese până la tavan (2,8 metri).

Singurele ferestre expuse au fost cele de la bucătărie; restul obloanelor masive din larix și metal fuseseră închise cu o zi înainte și ar fi rezistat impactului.

Cei doi au trecut imediat la acțiune, folosind coșuri de gunoi pentru a evacua zăpada pe o altă fereastră.

Forța avalanșei a smuls mașina de spălat și a trântit utilajele de perete, dar, din fericire, toate au rămas funcționale.

Făcând haz de necaz, proprietarul a concluzionat: „Bucătăria n-a fost niciodată atât de curată”.

Un incident previzibil într-o zi cu risc maxim

Refugiul, cu o capacitate de aproximativ 20 de locuri, era gol în momentul incidentului. Condițiile meteorologice severe i-au determinat pe turiști să își anuleze rezervările, iar administratorii îi sunaseră pe restul pentru a le interzice urcarea.

Conform lui Prevost, fenomenul a fost, de fapt, eliberarea naturală a unui culoar de zăpadă. Incidentul s-a produs pe fondul unei alerte de risc maxim de avalanșă (nivel 5 din 5).

„Avalanșele fac parte din viața noastră de zi cu zi la această altitudine; pur și simplu nu suntem obișnuiți să le avem în bucătărie”, a încheiat proprietarul.