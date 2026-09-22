Prosumatorii din România vor putea să-și achite facturile de energie electrică de la mai multe locuri de consum, folosind surplusul propriei producții, începând cu 1 ianuarie 2027. Această modificare vine în urma unor proiecte de ordine elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), informează publicația Profit.ro.

Conform documentelor analizate, furnizorii trebuie să își adapteze până la 31 decembrie 2026 sistemele informatice și fluxurile operaționale pentru a implementa această schimbare.

Reguli noi pentru prosumatori

Proiectele de ordine ANRE reglementează metodologia privind comercializarea, facturarea, decontarea și alocarea valorică multi-loc pentru prosumatori.

Totodată, sunt prevăzute măsuri tranzitorii pentru aplicarea mecanismului de compensare cantitativă a energiei electrice pentru contractele în derulare sau cele încheiate până la sfârșitul anului 2026.

„Este necesară stabilirea unor reguli tranzitorii unitare pentru contractele aflate în derulare la 26 iulie 2026 și pentru cele încheiate până la 31 decembrie 2026 inclusiv, data de la care se apreciază că va fi posibilă din punct de vedere tehnic și logistic implementarea de către furnizori a tuturor prevederilor Legii nr. 160/2026”, se arată în documentele citate.

Decontare lunară pentru instalațiile mici

Pentru prosumatorii cu instalații de până la 27 kW, schimbările legislative prevăd trecerea de la decontarea pe 24 de luni la decontarea lunară a energiei electrice în surplus, livrată în rețea.

În cadrul consultării publice a proiectului, s-a semnalat însă o problemă legată de consemnarea achiziției de energie pentru persoanele fizice neobligate să emită facturi.

Pentru aceste cazuri, se propune utilizarea unui „document justificativ” cu un conținut minim, conform art. 6 din Legea contabilității nr. 82/1991 și Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015.

Documentul justificativ va asigura înregistrarea achiziției fără a introduce noi obligații fiscale pentru prosumatori. Totodată, proiectul subliniază că nu modifică prețul contractual al energiei electrice și nu extinde cazurile de exceptare de la obligația de facturare.

„Proiectul prevede expres că nu stabilește și nu extinde cazurile de exceptare de la obligația de facturare, nu împiedică emiterea unei facturi în cazurile prevăzute sau permise de Codul fiscal și că obligațiile privind RO e-Factura se stabilesc numai potrivit legislației fiscale aplicabile”, se menționează în document.

Alte modificări-cheie din proiectele ANRE

Printre principalele noutăți incluse în proiectul de metodologie se numără:

- Corelarea regulilor privind responsabilitatea pentru echilibrare și costurile dezechilibrelor cu legislația națională și europeană, inclusiv Regulamentul (UE) 2019/943 și Legea nr. 123/2012.

- Stabilirea unui regim tranzitoriu pentru energia livrată înainte și după intrarea în vigoare a Legii nr. 160/2026: energia livrată până la 25 iulie 2026 va fi reglementată conform normelor în vigoare la acel moment, iar energia livrată ulterior acestei date va fi supusă noilor reglementări.

- Introducerea unei opțiuni de plată programată, care permite prosumatorilor să rezerve sume rezultate din surplusul energetic pentru facturi nescadente, la cererea lor explicită.

- Revizuirea regulilor de calcul al prețului de decontare pentru contractele în care prețul energiei variază în funcție de intervale orare, utilizând valori de referință pentru determinarea mediilor lunare.

- Detalierea regulilor privind eligibilitatea locurilor de consum, schimbarea locului de referință contractuală și protecția prosumatorilor împotriva întârzierilor cauzate de furnizori.

Protecție pentru prosumatori

Un aspect important al noilor reglementări este protecția împotriva penalităților cauzate de întârzieri sau erori neimputabile prosumatorilor.

De asemenea, regimul special pentru autoritățile și instituțiile publice care dețin capacități realizate parțial sau total din fonduri publice va fi menținut, indiferent de limitele de putere utilizate, fără a elimina alte obligații tehnice, comerciale sau de echilibrare.

Aceste schimbări, odată implementate, vor aduce o mai mare flexibilitate și claritate pentru prosumatori, facilitând utilizarea surplusului de energie produsă pentru acoperirea mai multor tipuri de consum și simplificând procesul de decontare.