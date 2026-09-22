Irina Fodor, confesiuni neașteptate despre Răzvan Fodor. Ce nu i-ar putea ierta niciodată soțului ei

Irina Fodor vorbește deschis despre căsnicia cu Răzvan Fodor. Prezentatoarea de la „Asia Express” dezvăluie ce nu i-ar ierta niciodată soțului ei, dar și reproșul pe care îl primește de la acesta.

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul autohton. Prezentatoarea „Asia Express” a făcut dezvăluiri sincere, vorbind despre reproșul pe care i-l face constant soțul ei, dar și despre singurul compromis pe care nu ar fi dispusă să îl facă în viața de cuplu.

Ce îi reproșează soțul Irinei Fodor

Invitată la emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1, Irina Fodor a mărturisit că stilul ei mai rezervat în exprimarea sentimentelor este adesea adus în discuție de către soțul ei.

Prezentatoarea „Asia Express” recunoaște că este o fire mai strictă și că preferă să își arate iubirea prin acțiuni concrete, mai degrabă decât prin cuvinte romantice sau declarații siropoase.

„Cred că pot fi o soție și mai mult de atât. Cred că aș putea fi mai caldă. Dacă este să primesc vreun reproș, acesta este, de obicei, că sunt prea strictă și că uit să fac declarații. Eu sunt omul faptelor. Mi se spune mai des «te iubesc» decât o spun eu”, a declarat Irina Fodor.

Irina Fodor: „Nu i-aș ierta infidelitatea"

Întrebată ce ar putea zdruncina definitiv relația lor, vedeta Antenei 1 a oferit un răspuns tranșant.

„Nu i-aș ierta infidelitatea, pentru că mi se pare că e mai mult decât un act. Dărâmă tot ce am construit”, a subliniat vedeta.

În emisiunea prezentată de Cătălin Măruță la Antena 1, Irina Fodor a evocat cu nostalgie și momentul în care au decis să își unească destinele. Răzvan Fodor a evitat clișeele romantice tradiționale.

Cum a fost cerută în căsătorie Irina Fodor

Propunerea a venit în mod firesc, sub forma unei discuții legate de planurile pe termen lung și de dorința de a îmbătrâni unul alături de celălalt.