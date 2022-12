Opera a fost ovaţionată timp de 13 minute de publicul în care se afla și noul premier, Giorgia Meloni, preşedintele Sergio Mattarella şi şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Întrebată despre protestele stârnite de alegerea operei compozitorului rus, Meloni a declarat că politica şi cultura ar trebui separate, un punct de vedere exprimat de asemenea de Mattarella şi von der Leyen.

„Nu avem nimic împotriva poporului rus, împotriva istoriei Rusiei, împotriva culturii ruse”, le-a spus Meloni reporterilor înainte de spectacol, adăugând că este împotriva „alegerii politice” de a invada „o țară suverană”.

Cei aproximativ 20 de protestatari au fluturat steaguri ale Ucrainei și au afişat pancarte care îl denunţau pe preşedintele rus Vladimir Putin pentru invazia Ucrainei începută în februarie, în fața Operei La Scala.

Protests were held in front of the La Scala theater in Milan due to the spectacle „Boris Gudunov”, by the Russian composer Modest Mussorgsky, which opened the 2022-2023 season. pic.twitter.com/gWwIXS8IjK