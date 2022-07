Prim-ministrul Mustafa al-Kazimi a făcut apel la manifestanţi „să se retragă imediat” din zona verde, avertizând într-un comunicat că forţele de ordine vor veghea la „protecţia instituţiilor de stat şi a misiunilor străine şi vor împiedica orice atingere la securitate şi ordine”.

Odată intraţi în zona verde, manifestanţii s-au îndreptat spre Parlament însă au fost opriți cu gaze lacrimogene de polițiști, a declarat pentru AFP o sursă din domeniul securităţii.

🇮🇶 – Sadrists are trying to break the t-walls, storm the Green Zone in Baghdad as their protest against pro-Iranian forces intensify. pic.twitter.com/ZEnO2MZ0tO

Însă aceștia au reuşit să invadeze Parlamentul, a declarat pentru AFP acest responsabil din Ministerul de Interne.

#BREAKING #IRAQ #BAGHDAD



🔴IRAQ :#VIDEO IRAQI PROTESTERS, MANY OF THEM SUPPORTERS OF IRAQI SHIA CLERIC MUQTADA AL SADR, STORM THE PARLIAMENT BUILDING IN BAGHDAD ON JULY 27!



They are protesting the nomination of Al Sudani as Iraq’s new Prime Minister#BreakingNews #Protests pic.twitter.com/F7DxyjzW2s