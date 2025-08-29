„Domnule premier, doar tăiaţi, demolaţi, desfiinţaţi. Dar nu investiţi, nu creaţi, nu empatizaţi. Duceţi România pe drumul greşit. Opriţi-vă! Dacă doar acestea înseamnă guvernare – măsuri împotriva oamenilor, împotriva comunităţilor şi împotriva bunului-simţ – atunci mai bine ieşim de la guvernare”, au transmis social-democrații ieșeni.

Aceștia susțin că măsurile referitoare la administraţiile locale, cuprinse în pachetul 2 de măsuri fiscale, vor paraliza activitatea în primăriile comunelor şi oraşelor mici.

„Plata indemnizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi şi a însoţitorilor transferată către primării înseamnă, pe scurt, faliment. 80 la sută dintre localităţile judeţului Iaşi vor intra în incapacitate de plată, nu vor putea acoperi aceste costuri. În mediul rural, cei peste 500.000 lei cât înseamnă contribuţiile la nivel local, ca medie anuală, ne pot aduce în situaţia de a pune lacătul pe primării”, se arată în comunicatul filialei conduse de Bogdan Cojocaru.

Totodată, PSD Iaşi a adăugat că oamenii vor plăti impozite aproape duble pentru case şi mașini, iar concedierea a 25 la sută dintre angajaţii primăriilor va conduce la blocaje în funcţionare.

Totuși, nu există informații că acest mesaj al PSD Iași a fost trimis premierului Ilie Bolojan cu acceptul președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Amintim că pachetul numărul 2 de măsuri fiscal-bugetare va fi asumat de Guvernul Bolojan în Parlament la finalul săptămânii viitoare, după mai multe amânări.

Pachetul doi se referă, în principal, la:

reforma companiilor de stat: se reduc numărul de membri și indemnizațiile din consiliile de administrație

reforma fiscală

reforma administrației locale și centrale, inclusiv prin concedieri

reforma sistemului de sănătate

situația pensiilor speciale ale magistraților.

Măsurile luate de Guvernul Bolojan au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce, anul trecut, România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.

