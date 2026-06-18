Grindeanu spune că l-a informat pe Veștea că decizia PSD de a intra sau nu la guvernare „se mai lasă așteptată”

PSD nu a decis încă dacă intră la guvernare

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, partidul nu a luat încă o decizie privind participarea la viitorul guvern și continuă analiza programului de guvernare înainte de a stabili dacă va face parte din Executivul condus de premierul desemnat Adrian Veștea. Liderul social-democrat a afirmat că PSD trebuie să evalueze cu atenție condițiile unei eventuale participări la guvernare și că decizia finală va fi luată după consultarea structurilor de conducere ale partidului.

„L-am informat pe domnul Veștea că decizia PSD privind intrarea sau nu la guvernare se va mai lăsa așteptată, pentru că trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului și să discutăm programul de guvernare”, a declarat Grindeanu. Potrivit liderului social-democrat, partidul își dorește să încheie discuțiile până la sfârșitul săptămânii și să stabilească dacă va face parte din noul Executiv.

„Mi-aș dori ca duminică după-amiază să închidem aceste discuții și să ne hotărâm dacă intrăm în guvernul condus de Adrian Veștea”, a spus Sorin Grindeanu.

Acesta a precizat că PSD urmărește cu atenție conținutul programului de guvernare și modul în care vor fi puse în practică măsurile asumate. „Pe noi ne interesează câteva lucruri pe care trebuie să le vedem foarte clar scrise în programul de guvernare și trebuie să ne convingă premierul desemnat că nu doar sunt scrise, ci și că se vor întâmpla”, a afirmat liderul PSD.

„România are nevoie de un guvern rapid”

Grindeanu a insistat asupra necesității formării rapide a unui nou Executiv, invocând atât situația unor ministere, cât și termenele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Pentru noi este foarte important să discutăm despre un guvern în mod rapid, dincolo de orgoliile personale ale unuia sau altuia. România are nevoie de un guvern și trebuie să treacă peste ambițiile mesianice ale unora”, a declarat liderul PSD, care a atras atenția și asupra faptului că mai multe ministere funcționează în prezent fără miniștri titulari. „Avem în august termene importante legate de PNRR și avem nevoie de un guvern rapid”, a subliniat Grindeanu.

Critici la adresa lui Ilie Bolojan

Președintele PSD a lansat critici la adresa liderului liberal Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat de inconsecvență în discuțiile privind formarea guvernului.

„Dacă ești președinte de partid și îl minți pe președintele României și nu îți asumi ceea ce spui (…) atunci există o problemă”, a afirmat Grindeanu. Acesta a susținut că schimbările repetate de poziție privind formula de guvernare au contribuit la blocajul politic actual.

Sorin Grindeanu a declarat că PSD va analiza în primul rând măsurile referitoare la nivelul de trai al populației și la continuarea investițiilor.

„În primul rând, veniturile românilor și viața lor. În al doilea rând, investițiile locale și naționale. Sunt lucruri care trebuie discutate punct cu punct, dacă PSD se hotărăște să intre în acest parteneriat”, a explicat liderul social-democrat.

„PNL-USR nu poate face majoritate fără PSD”

În final, Grindeanu a susținut că actuala configurație parlamentară face imposibilă formarea unei majorități stabile fără participarea PSD.

„Nici PNL-USR nu poate face majoritate fără PSD, nici PSD, dacă este să îi excludem pe ceilalți, nu poate face majoritate fără PNL-USR”, a declarat acesta.

Liderul social-democrat a adăugat că PSD controlează 128 de voturi în Parlament și că decizia privind susținerea viitorului Executiv aparține exclusiv partidului.

„Eu răspund de voturile PSD. PSD are dreptul să decidă pentru PSD”, a conchis Sorin Grindeanu.

România, în criză politică din 20 aprilie

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac.

Duminică dimineață, pe 15 iunie, Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, iar președintele Nicușor Dan a anunțat că îl desemnează pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

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