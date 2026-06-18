Uniforma, stabilită de fiecare școală în parte

Inițiatorii susțin că măsura este necesară pentru a reduce diferențele sociale vizibile între elevi și pentru a combate fenomenul de bullying din școli.

„În prezent, mediul școlar preuniversitar din România se confruntă cu o accentuare a diferențelor socioeconomice dintre elevi, vizibile pregnant în vestimentația adoptată în unitățile de învățământ. Această situație alimentează fenomene de excludere socială, presiune psihologică și bullying bazat pe statutul financiar al familiei, distrăgând atenția elevilor de la procesul educațional propriu-zis și afectând climatul de disciplină și decență”, arată autorii proiectului.

Potrivit proiectului, fiecare unitate de învățământ își va putea stabili propriul model de uniformă.

„Modelele, standardele tehnice și elementele componente ale uniformelor școlare se stabilesc de către consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ, cu consultarea obligatorie a consiliului școlar al elevilor și a asociației de părinți”, prevede inițiativa legislativă.

Uniforma ar putea include și un ecuson cu denumirea școlii.

În acest moment, Legea învățământului preuniversitar prevede că obligativitatea uniformelor rămâne exclusiv la decizia unităților de învățământ.

Dacă proiectul de lege va fi aprobat de cele două camere ale Parlamentului, va intra în faza de promulgare și publicare.

Gratuitate sau subvenții pentru elevi

Proiectul prevede că elevii ar putea primi gratuit uniforma sau ar putea beneficia de subvenții, în funcție de veniturile familiei și de numărul de copii aflați în întreținere.

Finanțarea ar urma să fie asigurată din bugetele consiliilor județene, ale autorităților locale, ale Consiliului General al Municipiului București, dar și din fonduri externe nerambursabile.

Ce avantaje invocă PSD

Social-democrații susțin că introducerea uniformei școlare obligatorii ar avea mai multe beneficii pentru elevi și pentru comunitatea școlară.

Printre acestea se numără reducerea discriminării și a bullyingului bazat pe situația materială a familiilor, creșterea siguranței în școli prin identificarea rapidă a elevilor și dezvoltarea sentimentului de apartenență la comunitatea școlară.

Inițiatorii afirmă că „dispar barierele artificiale și criteriile de judecată bazate pe haine de firmă sau trenduri scumpe, generând un mediu bazat pe meritocrație și respect reciproc”.

De asemenea, PSD invocă exemple din Franța și Marea Britanie, unde există reguli privind standardizarea vestimentară în școli.

Potrivit autorilor proiectului, aceste modele urmăresc creșterea echității sociale și protejarea familiilor cu venituri reduse.

Introducerea obligatorie a uniformelor în școli este o idee despre care s-a tot discutat de-a lungul timpului. Elevii nu sunt încântați de această măsură.

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