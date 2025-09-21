Un copil de 13 ani a murit după ce a căzut cu o trotinetă electrică

Psihologul sibian atrage atenția, într-o postare făcute pe Facebook, asupra riscurilor majore pe care le implică circulația trotinetelor electrice în România.

El solicită, în primul rând, autorităților locale din Sibiu să interzică aceste vehicule electrice în următoarea ședință de consiliu local, ca un gest venit în memoria copilului care a decedat în cursul nopții de 20 spre 21 septembrie la Spitalul Clinic Judeţean Sibiu, după ce a pierdut controlul trotinetei și a căzut pe carosabil.

„Dacă s-a ajuns la asemenea situații deosebit de grave, de pierderi de vieți omenești, susțin cu tărie că trotinetele trebuie să fie INTERZISE URGENT, iar această măsură trebuie să fie adoptată la următoarea ședință de consiliul local. Un gest târziu dar salvator în memoria copilului”, a precizat Mihai Copăceanu, pe Facebook.

Amintim că Piatra Neamț va interzice de luni, 22 septembrie, trotinetele electrice de închiriat în municipiu. Decizia vine în urma unui accident tragic în care un adolescent de 15 ani și-a pierdut viața.

România nu este pregătită pentru trotinete

În solicitarea sa, Mihai Copăceanu scoate în evidență mai multe aspecte, precum infrastructura deficitară, lipsa de educație rutieră și comportamentul neglijent al participanților la trafic, care duc la tot mai multe accidente grave cu trotinete electrice.

El spune că „nicio localitate din România nu este pregătită pentru circulația fără riscuri a trotinetelor”.

„În orașele mari și mici vedem zeci de străzi asfaltate prost (sau neasfaltate), cu denivelări, cu gropi, fără o bandă specială pentru trotinete (sau biciclete). Infrastructura este jenantă și criminală. Trotinetele ajung să fie conduse pe trotuar sau pe mijlocul șoselelor”, spune psihologul.

Mii de accidente produse din cauza trotinetelor pe drumurile din țară

Mihai Copăceanu precizează că, potrivit Poliției Române, în 2 ani au fost înregistrate peste 2.800 de accidente, cu 18 decese, 1.618 răniți doar în 2025. În 80% dintre aceste cazuri vinovăția a fost atribuită conducătorilor de trotinete.

„Ceilalți participanți la trafic, șoferii de automobile sunt deosebit de agresivi, sunt neatenți la conducătorii de trotinete, conduc periculos și riscant, depășesc fără să se asigure, circulă cu viteză mare și neadaptată, deci nu sunt deloc responsabili, de aceea sunt un pericol pentru cei care conduc trotinete”, afirmă psihologul.

Trotinetele nu ar fi trebuit să primească aprobare de utilizare în România

Majoritatea conducătorilor de trotinete electrice circulă fără să respecte normele de circulație rutieră și fără să-și protejeze viața și integritatea fizică. Iar de cele mai multe ori ei sunt minori.

„Putem da drumul la bicicletele electrice, după ce putem garanta că avem o societate educată corespunzător ! Concluzia mea: România nu a fost pregătită pentru trotinete, drept dovadă consecințele: 3.500 de accidente și 18 morți, în nici 2 ani”, mai spune el.

„Dacă cunoaștem un pic din psihologia copilului și din cultura rutieră a poporului român, trotinetele nu ar fi trebuit să primească aprobare de utilizare în România, nu acum, nu oricum. Ce vreau să subliniez: am lăsat liber copiilor să folosească trotinete electrice care produc nu doar accidente cu vătămări corporale cat, iată, din nefericire, decese. Este ca și cum le-am lăsa liber o armă cu foc”, adaugă acesta.

Mihai Copăceanu solicită public „Primăriei Sibiu, consilierilor aleși și celorlalte autorități locale să interzică de urgență trotinetele”.

„Acum nu avem decât o singură soluție: să le interzicem, URGENT! Interzicând trotinetele salvăm vieți, păstrându-le așa…si continuând „educația ” pierdem vieți omenești, vieți de minori, vieți de adulți. Pe viitor ne putem ocupa de infrastructură, de educația rutieră a cetățenilor, de alte măsuri educativ-restrictive. Însă acum trebuie să ne salvăm copiii de la moarte și suntem obligați”, a conchis acesta.

Cine este psihologul Mihai Copăceanu

Mihai Copaceanu este psiholog, doctor în medicină, autor, specialist în adicții. El a studiat psihologia prin burse de cercetare la Universitatea din Bologna, la Colegiul Balliol (Universitatea Oxford) şi la Universitatea din Londra. De asemenea, a absolvit un program masteral în adicţii la Institutul de Psihiatrie din cadrul Kings College din Londra.

A publicat 7 cărţi printre care: „Ghid de supraviețuire în pandemie. 500 de sfaturi de la adolescenţi pentru adolescenţi şi părinţi (Ed. Polirom, 2020)”, „Sex, alcool, marijuana şi depresie în rîndul tinerilor din România. Studiu naţional cu participarea a peste 10.000 de tineri şi 1.200 de părinţi (Editura Universitară, 2020)”, „Dependența Sexuală“ (Ed. Medicală, 2018), „Drogurile – o carte obligatorie“ (Ed. Eikon, 2018), și „Freud sau Religa. Totem. Iluzie Critică“ (Ed. Agnos, 2008, 279 pg).