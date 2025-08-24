În cadrul emisiunii „Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC, Vance a subliniat că Rusia a renunțat la ideea de a instala un regim marionetă la Kiev și a acceptat garanții de securitate pentru Ucraina.

„Cred că ruşii au făcut concesii semnificative preşedintelui Trump pentru prima dată în trei ani şi jumătate de conflict”, a afirmat Vance. „Au recunoscut că nu vor putea instala un regim marionetă la Kiev. Aceasta era, desigur, o cerinţă majoră la început. Şi, mai important, au recunoscut că va exista o anumită garanţie de securitate pentru integritatea teritorială a Ucrainei.”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a propus ca un grup de națiuni, inclusiv membrii Consiliului de Securitate al ONU, să garanteze securitatea Ucrainei.

Această declarație vine în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a amenințat din nou cu sancțiuni împotriva Rusiei dacă nu se înregistrează progrese în soluționarea pașnică a conflictului în următoarele două săptămâni.

Vance a menționat că sancțiunile vor fi analizate de la caz la caz, recunoscând că este puțin probabil ca acestea să determine singure Rusia să accepte un armistițiu.

Ca exemplu de pârghie economică, vicepreședintele a amintit de recenta decizie a lui Trump de a impune o taxă suplimentară de 25% asupra produselor indiene, ca răspuns la achizițiile de petrol rusesc ale New Delhi.

Recomandări Sebastian Frenț, tânărul nevăzător care are canal de YouTube dedicat trenurilor: „Am cutreierat deja cei 8.000 de kilometri de cale ferată din România”

„A încercat să clarifice faptul că Rusia poate fi reinvitată în economia mondială dacă încetează să ucidă, dar va continua să fie izolată dacă nu încetează să ucidă” , a explicat Vance.

Deși progresele anunțate de oficialul american par promițătoare, rămâne de văzut dacă acestea se vor concretiza într-o soluție durabilă pentru conflictul din Ucraina. Situația rămâne complexă, iar eforturile diplomatice continuă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE