Rusia aruncă responsabilitatea spre Ucraina

După ce armata poloneză a anunțat că a doborât mai multe drone care au încălcat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei, Moscova a venit cu prima reacție oficială. Potrivit agenției de presă RIA, însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Varșovia, Andrei Ordash, a declarat că aparatele au venit „din direcția Ucrainei”.

„Știm un lucru – aceste drone veneau dinspre Ucraina”, a spus diplomatul rus, citat de RIA, la ieșirea din sediul Ministerului de Externe polonez.

Kremlinul pasează responsabilitatea Ministerului Apărării

Întrebat despre incident și despre declarațiile premierului polonez Donald Tusk, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a evitat să dea răspunsuri clare.

„În acest caz, nu dorim să comentăm în niciun fel. Nu este responsabilitatea noastră, este prerogativa Ministerului Apărării”, a spus el, citat de agențiile ruse.

Peskov a mai precizat că Moscova nu a primit nicio cerere de contact din partea Poloniei. În schimb, a acuzat Uniunea Europeană și NATO că formulează acuzații „zilnice” împotriva Rusiei, „fără să aducă niciun fel de argumente”.

NATO urmărește atent situația

Incidentul de la granița poloneză este tratat cu maximă atenție de NATO. Surse diplomatice au transmis că Alianța consideră pătrunderea dronelor pe teritoriul Poloniei o „incursiune intenționată”, dar nu un atac direct. Este pentru prima dată de la începutul invaziei din Ucraina când un stat membru NATO doboară drone provenite dinspre direcția Rusiei, în timp ce acestea loveau infrastructura ucraineană.

Premierul polonez Donald Tusk a confirmat că a cerut invocarea articolului 4 din Tratatul NATO, care prevede consultări de urgență între statele membre atunci când securitatea unei țări este amenințată.

Ministerul rus al Apărării nu a oferit încă nicio reacție oficială. Între timp, autoritățile poloneze investighează resturile dronelor doborâte, pentru a confirma originea lor. În paralel, Aeroportul Chopin din Varșovia, care fusese închis temporar, a fost redeschis după câteva ore de incertitudine.







