Situația actuală a industriei de apărare

Radu Miruță a explicat: „Provocarea este să găsim cel mai eficient mod. Pentru că în timp ce armata cere dispozitive de ultimă generație, industria de apărare din România n-a mai avut investiții de 30 de ani prin intermediul cărora să poată oferi produse de ultimă generație uniform la cerința armatei române.”

În prezent, există 15 entități în industria de apărare, dintre care doar 4 sunt profitabile, iar 11 înregistrează pierderi. Ministerul analizează care dintre acestea pot fi revitalizate.

Strategia de revitalizare implică:

  1. Identificarea capacităților de producție existente
  2. Stabilirea parteneriatelor cu firme de tehnologie pentru transfer tehnologic
  3. Determinarea produselor care necesită producție externă

Ministrul a subliniat importanța utilizării eficiente a fondurilor: „Preocuparea mea ca ministru este să folosim acest mecanism pentru a dezmorți industria de apărare din România.”

Transferul tehnologic și condițiile comerciale

Un aspect esențial al strategiei este asigurarea transferului tehnologic către platformele existente în România.

În același timp, se urmărește negocierea unor condiții comerciale avantajoase pentru țară. „Nu e suficient o burtieră cum că o fabrică nouă se face în România pentru că de multe ori, sub un titlu din ăsta, au fost niște condiții comerciale foarte dezavantajoase pentru România”, a explicat ministrul.

Cazul Romaero

Un exemplu relevant este situația companiei Romaero. După intrarea în insolvență, datoriile companiei au crescut semnificativ într-o perioadă scurtă. Ministrul a exprimat îngrijorarea față de interesele unor grupuri care ar dori falimentul companiei pentru a obține terenurile acesteia.

„Știu că dorința unora din România este ca Romaero să se mute din insolvență în faliment, pentru că pe ei nu-i interesează industria aeronautică, îi interesează cele 35 de hectare de teren de la Romaero pe care să construiască ansambluri imobiliare”, a declarat ministrul.

Strategia pentru turism

În ceea ce privește sectorul turismului, ministrul a evidențiat lipsa unei strategii coerente și necesitatea implicării directe a industriei în dezvoltarea acesteia.

„În bucata de Minister al Turismului nu există nicio strategie. Neavând nicio strategie, ești ca un obiect aruncat într-un ocean și nu știi spre ce mal să înoți.”, a explicat oficialul.

Printre problemele identificate se numără:

  1. Lipsa de eficiență în utilizarea fondurilor pentru promovare
  2. Absența unui mecanism de prevenire a fraudelor în industria turismului
  3. Utilizarea inadecvată a taxelor de promovare colectate la nivel local

Ministrul a subliniat necesitatea unei abordări bazate pe expertiză: „Trebuie să existe o astfel de strategie făcută de niște oameni mai specialiști decât sunt eu. Eu sunt software în telecomunicație, inginer, nu un specialist în turism, dar există oameni cu care mă sfătuiesc și cei care trebuie să facă asta sunt direct beneficiarii.”

Investiții în apărare

În ceea ce privește investițiile militare, ministrul a menționat că detaliile sunt clasificate, dar a subliniat colaborarea strânsă cu Ministerul Apărării.

„Tot ce pot să vă spun este că e o colaborare foarte funcțională cu Ministerul Apărării. Am primit lista de priorități de la Ministerul Apărării și ne uităm cum putem deservi pe teritoriul României această listă de priorități”, a declarat oficialul.

O preocupare majoră este asigurarea unor condiții avantajoase pentru România în cadrul acestor investiții. Ministrul a oferit exemplul negocierilor cu Rai Metal pentru fabrica de pulberi de la Pirochim Victoria, unde s-au obținut condiții mai bune pentru țară.

„Le-am luat rând pe rând, le-am modificat și la final, doar din condițiile astea cuantificabil punctual, sunt 92 de milioane de euro în plus pentru România”, a explicat ministrul.

Institutul Aspen România organizează cea de-a șasea ediție a Aspen Energy Summit, un eveniment de referință în peisajul energetic regional și european. Tema din acest an, „Gestionarea trilemei: acces, securitate, sustenabilitate”, aduce în prim-plan provocările majore ale sectorului energetic, în care accesul, securitatea și sustenabilitatea trebuie echilibrate într-un context global complex.

Ministrul Economiei, la Aspen Energy Summit 2025, despre investițiile în industria de apărare: „Trebuie să dezmorțim industria de apărare din România"

România, pol de securitate regională. Concluzii și planuri strategice discutate la Aspen Energy Summit 2025
23:25
România, pol de securitate regională. Concluzii și planuri strategice discutate la Aspen Energy Summit 2025
Ministrul Apărării, la Aspen Energy Summit 2025, despre securitatea României: „Suntem pregătiți să ne apărăm, alături de NATO"
22:42
Ministrul Apărării, la Aspen Energy Summit 2025, despre securitatea României: „Suntem pregătiți să ne apărăm, alături de NATO"
Alex, fiul Elei Crăciun, și-a transformat hobbyul într-o ocupație serioasă. „Crește oi. Este la Sinaia acum, are de cosit"
17:30
Alex, fiul Elei Crăciun, și-a transformat hobbyul într-o ocupație serioasă. „Crește oi. Este la Sinaia acum, are de cosit"
Dan Alexa, adevărul despre „Asia Express" 2025. Ce se întâmplă în show-ul de la Antena 1: „Despre asta e vorba"
Exclusiv
17:13
Dan Alexa, adevărul despre „Asia Express" 2025. Ce se întâmplă în show-ul de la Antena 1: „Despre asta e vorba"
Kelemen Hunor, în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor speciale: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită"
23:46
Kelemen Hunor, în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor speciale: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită"
PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament"
12:27
PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament"
