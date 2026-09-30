Radu Miruță a reacționat după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan a picat la votul din Parlament și a spus că actuala criză politică durează deja de prea mult timp, iar costurile sunt suportate de români.

„Dincolo de zidurile acestui Parlament e o Românie care s-a săturat de aceste jocuri politice. De cinci luni de zile românii au plătit un preț suficient pentru ca politicienii să se joace, un preț care a fost plătit pentru că PSD s-a ridicat de la masa unei înțelegeri”, a declarat Radu Miruță.

După respingerea Cabinetului Mureșan, liderul USR a mutat atenția spre Cotroceni și spre decizia pe care urmează să o ia președintele Nicușor Dan. Miruță a invocat inclusiv scenariul alegerilor anticipate, fără să spună însă că acesta va fi în mod cert pasul următor.

„Suntem astăzi în această poziție, care, din punct de vedere constituțional, dă posibilitatea președintelui declanșării unor alegeri anticipate. Care va fi opțiunea domnului președinte în ceea ce privește pașii următori, vom vedea. În funcție de ceea ce domnia sa decide, ne vom poziționa și noi”, a spus acesta.

Miruță a transmis și că USR intenționează să continue colaborarea politică cu PNL, în timp ce relația cu PSD rămâne una conflictuală după votul din Parlament.

„Ce este cert e că vom continua colaborarea cu Partidul Național Liberal și, în ceea ce privește USR, nu vom lăsa ca PSD să se urce iarăși cu picioarele pe finanțele României”, a declarat Radu Miruță.