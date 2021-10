Principalele declarații ale lui Raed Arafat:

Situația e în dinamică. Evoluția din ultima săptămână ne arată o creștere. Am avut și o cifră de 15.000 în timpul săptămânii. Acum e într-o scădere. O să vedem dacă e un platou, dar o să vedem pe parcursul zilelor viitoare.

Vreau să spun că cifra de azi a celor decedați e doar cea care reprezintă în ultimele 24 de ore, la care se adaugă cele raportate în septembrie. Evoluția din ultima săptămâna ne arată ca avem o creștere de cazuri. Trebuie luate măsuri rapid. Astăzi, cifra este într-o ușoară scădere, dar vom vedea pe parcursul celorlalte zile cum vor evolua cazurile. Vom vedea dacă am ajuns pe un platou. În București nu mai este niciun loc disponibil la ATI, iar 92,6% dintre decese provin de la persoanele nevaccinate. 336 din cei 385 de oameni care au murit din cauza Covid aveau comorbidități

Am avut 535 de de solicitări de transfer între 18 septembrie și 23 septembrie. 1.012 solicitări între 24 septembrie și 1 octombrie. 714 solicitări de transfer între 2 octombrie și 7 octombrie. Din această cifră o parte s-a reușit transferul pe zona locală, regiuni. Paturile ATI: 1.502, la nivel național în București 320.

În unitățile de Primiri Urgență în perioada 24 septembrie -1 octombrie 9.454 de pacienți din care 5.285 confirmați, iar în perioada 2-7 octombrie am avut 8.804 din care confirmați 5.241. Clar că presiunea pe sectorul sanitar continuă și clar trebuie luate măsuri care încercăm să le implementăm cât mai repede ca să creștem capacitatea și prin stabilirea de spații suplimentare,dar și prin detașare de personal.

Deja avem oferte clare din partea Poloniei și a prin programul RESCUE din partea Olandei pentru concentratoare și la Tocilizumabum încă așteptăm pentru că se pare că nu există numai la noi probleme de livrare. Există o discuție și privind un tratament pentru anticorpi monoclonali din Germania

Principalele declarații ale a Adrianei Pistol (INSP):

Este analiza lunară pe care noi o facem: Din numărul total de cazuri confirmate până în prezent, post-vaccinare,cei care au făcut doar o singură doză s-au infectat într-un număr de 28.929 ceea ce reprezintă un procent de 0,54% din ele aproape 5 milioane de persoane vaccinate în România.

Peste 50%, dintre aceștia s-au infectat în primele 14 zile după ce au primit prima doză, ceea ce ne permitem să tragem concluzia că este foarte posibil ca nu avuseseră timp să dezvolte imunitate.

La persoanele care au fost infectate după administrarea a două doze acestea sunt în număr de 38.604, ceea ce reprezintă 0,72% din totalul persoanelor vaccinate în România cu două doze. Acestea într-un procent de 70% au fost confirmate după administrarea dozei a doua la un interval de 120 de zile.

Astfel în luna septembrie aproape 70%-75% din totalul cazurilor care au fost confirmate și 90% din totalul deceselor care au fost înregistrate au survenit la persoane nevaccinate. Practic, dacă stăm să facem o analiză din totalul persoanelor vaccinate și până în prezent indiferent că vorbim de cele cu o doză sau după a doză, doar 1,3% s-au infectat deși erau vaccinate.Prin urmare 98,7% din persoanele vaccinate au fost protejate până în prezent și nu au dobândit infectarea.

Întrebare: Care numărul copiilor infectați în aceste două săptămâni? Ca reprezentanți ai grupului tehnico-științific nu aveți nimic să vă reproșați pentru aceea unanimitate luată în acest sens.

Raed Arafat: Numărul copiilor îl anunțăm ulterior. Când discută un grup tehnico-științific între el și există acolo experți, acolo se ia o decizie prin vot, după care se ia mai sus, mai este Comitetul Național pentru Situații de Urgență și toată lumea a luat decizia ca școala să nu se închidă din considerente, ca școala să nu se închidă și să fie ultima care se închide . Puteam să luăm și alte decizii, puteau copiii să se infecteze din stradă, din mall-uri unde se plimbă. Dacă cineva și spune că școala este cauza principală, este dreptul fiecăruia din Comitet și să vină să spună că aici este o problemă.

Întrebare: Despre măsuri mai dure, respectiv carantinarea orașelor

Raed Arafat: Se fac punctajele, se fac analizele, se ia decizia. Noi am mers pe măsuri de carantinare înainte, în valul 2, 3. Lucrurile un pic s-au schimbat, avem 30% de vaccinați. Există posibilitatea să lăsăm deschis, de asta trebuie să analizezi foarte clar când iei o decizie de carantinare, pentru că în anumite localități dacă închizi, riști pe plan economic. Dacă se respectă deciziile, se poartă mască, cine intră în restaurante, astea pot fi controlate

Întrebare: Cum îi convingeți pe angajații din sistem să se vaccineze?

Raed Arafat: Am ținut videoconferințe. Am explicat, am vorbit.Sunt județe în care au mer colegii și le-au explicat. A crescut după aceste explicații, dar nu este suficient. Această reticență nu este numai în cazul colegilor pompieri.

Întrebare: Câte solicitări există în acest moment în ATI?

Raed Arafat: Deci au fost 190 și ceva de transfer, nu neapărat în ATI. Au fost 196 din care 79 au fost deja rezolvate. Aici sunt și pacienți pentru oxigen și pentru ATI și pentru secții cu îngrijiri intermediare

Întrebare: De ce abia acum se încearcă operaționalizarea unor spitale?

Raed Arafat: Eu vreau să vă reamintesc un lucru. De când s-a făcut un lucru revenirea la normalitatea a spitalelor și spitalele nu mai erau Covid, ci generale. S-a transmis tuturor managerilor și specialiștilor: nu e un drum spre revenire la normalitate fără să aveți asigurați drumul de revenire la situația de dezastru din nou. Acest lucru s-a transmis și de Ministerul Sănătății și premierul României. Să păstreze planul de revenire. Unii și-au păstrat planurile, alții nu. Faptul că acest val este diferit de valul trecut și brusc, normal că pune o presiune mai mare. Noi venim cu soluții suplimentare. Nu toți bolnavii care sunt în UPU sunt de Terapie Intensivă, marea parte sunt bolnavi de Terapie Intermediară și sunt bolnavi care poate în altă țară i-ar trimite acasă în ziua de azi și ei nu doresc să meargă acasă, vor să rămână și să se spitalizeze. Ați văzut că s-a dat o decizie de către Ministerul Sănătății ca anumite medicamente care înainte nu puteau să se administreze decât în spital, pot fi date de spital și trimis bolnavul acasă să primească medicamentul acasă. Este vorba de Favipiravir. Acest demers ca să reducă presiunea, când pacienții nu trebuie să se interneze. Avem presiune pe terapie intensivă și pe paturile unde este nevoie de oxigen, dar și pe paturile fără oxigen unde sunt pacienți care insistă că vor să se interneze.

Întrebare: De ce cei care internează nu decid cine rămâne și cine nu? Cum s-a ajuns în situația asta?

Raed Arafat: Depinde cu care medici vorbiți pentru că sunt situații în care pacientul decide să rămână internat se internează, chiar dacă este la limită și putea să rămână acasă. Avem pacienți în UPU care spun eu nu vreau să plec, eu vreau să aștept până apre un loc. Sunt pacienți care nu pot să plece. Situația în care suntem înseamnă că avem resursele mai puține decât cererea, asta e situația. Ca să putem să rezolvăm o parte din această situație am emis ordinul pentru care toată lumea urlă la noi.

Întrebare: De ce ISU Timiș stă lângă secția ATI?

Raed Arafat: Nu am fost de acord cu acest lucru și nici nu voi fi de acord pentru că nicăieri în lume nu există să păzești o clădire cu o mașină de pompieri. Soluțiile sunt altele. În interiorul clădirii trebuie să ai oameni care verifică instalațiile, dacă apare un risc. Dacă este o urgență se sună la 112 vin pompierii. Chestia asta a generat și alte solicitări. Lumea a crezut că dacă venim și punem pompierii lângă spital înseamnă că gata nu mai are nimeni responsabilitate și pompierii răspund. Nu merge acest lucru. Ideea astea cu mașina nu există nicăieri pentru că nu este nici fezabilă și nici eficientă. Pompierii ce participă acum la Timișoara și în anumite zone fac verificări din câteva în câteva ore, mai trimit pe cineva să facă un tur , dar dacă ei nu au personal propriu în spital. Unde nu au personal propriu, spitalul nostru a sprijinit la acest nivel.Personalul are obligația să supravegheze în continuu.

