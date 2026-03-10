Unitatea Adnoc, din Abu Dhabi, cu o capacitate de procesare de 922.000 de barili pe zi, se află în prezent sub evaluare tehnică pentru stabilirea pagubelor, incidentul nefiind încă documentat oficial de companie.

O rafinărie Aramco a fost atacată de dronele iraniene în Arabia Saudită. Imagine cu caracter reprezentativ. Foto: Imago Images

O rafinărie Aramco, cea mai mare companie de petrol din lume, atacată de dronele iraniene în Arabia Saudită

Această oprire forțată se înscrie într-o serie îngrijorătoare de atacuri similare asupra activelor energetice din Golful Persic, survenind la scurt timp după închiderea celei mai mari rafinării din Arabia Saudită și a terminalului de GNL din Qatar, accentuând instabilitatea aprovizionării cu energie în întreaga regiune.

Compania petrolieră de stat a Arabiei Saudite, Aramco, a închis pe 2 martie rafinăria Ras Tanura luni, după un atac cu drone iranian, conform unei surse din industrie citate de publicația turcă Turkiye Today.

Rafinăria, situată pe coasta estică a Arabiei Saudite, lângă Golful Persic, este una dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu, având o capacitate de 550.000 de barili pe zi și servind ca punct de export esențial pentru țițeiul saudit. Potrivit sursei citate, rafinăria a fost închisă preventiv, iar situația este sub control.

Aceste evenimente vin în urma unui atac lansat de Statele Unite și Israel pe 28 februarie 2026, în care mai mulți lideri iranieni de rang înalt, inclusiv liderul suprem Ali Khamenei, au fost uciși. Atacul a declanșat o reacție dură din partea Iranului, escaladând tensiunile în regiunea Golfului.

Irakul a închis cel mai mare câmp petrolier și a oprit exporturile ca urmare a războiului din Iran

La doar o zi după, Irakul a suspendat producția de petrol la câmpul Rumaila, cel mai mare al țării, și a oprit exporturile de țiței prin conducta Ceyhan marți, pe fondul atacurilor regionale ale Iranului care încep să afecteze grav livrările celui de-al doilea mare producător OPEC.

știrea se actualizeaza

