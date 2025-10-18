Distrigaz Sud a sistat, vineri, alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă, începând cu ora 11.53, pentru un număr de aproape 1.086 de clienți casnici, pentru a pune în siguranță consumatorii din perimetrul afectat de explozia care s-a produs la un bloc de pe strada Vicina și pentru a permite echipelor de salvatori să intervină în condiții de siguranță. 

„Având în vedere că zona afectată este încă securizată de către autorităţi, se prelungeşte măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienţilor de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti. Vom reveni cu precizări legate de data şi ora reluării alimentării cu gaze naturale, după ce vom avea informaţii noi de la autorităţi”, se arată în comunicat

Totodată, reprezentanții companiei au precizat faptul că la imobilele afectate de deflagrație, reluarea alimentării cu gaze naturale va fi făcută doar după finalizarea cercetărilor organelor competente. 

O explozie puternică a zguduit, vineri dimineață, un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale unei clădiri cu opt niveluri, a provocat prăbușirea unei mari părți din peretele exterior și a declanșat intervenția în forță a pompierilor, care au activat planul roșu. În total, 20 persoane au fost rănite, iar trei au murit. Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului, dar și în interiorul imobilului.

Primarul interimar al Capitalei anunță măsuri de urgență și sprijin pentru victimele exploziei din Rahova: „A fost o noapte dificilă, dar nimeni nu a fost lăsat singur”

Marius Constantinescu a scris o carte în care îi învață pe copii și pe adulți cum să înțeleagă opera: „Este una dintre cele mai caricaturizabile arte"
Interviu
Știri România 16:00
Marius Constantinescu a scris o carte în care îi învață pe copii și pe adulți cum să înțeleagă opera: „Este una dintre cele mai caricaturizabile arte”
Un albanez a zburat în România cu 22 de kilograme de canabis la îndemână. A fost oprit pe Aeroportul Otopeni
Știri România 15:46
Un albanez a zburat în România cu 22 de kilograme de canabis la îndemână. A fost oprit pe Aeroportul Otopeni
Monden

Lupu Rednic, detalii despre căsnicia de 33 de ani cu soția lui, Cornelia. „Să revenim la lucrurile serioase"
Stiri Mondene 16:00
Lupu Rednic, detalii despre căsnicia de 33 de ani cu soția lui, Cornelia. „Să revenim la lucrurile serioase”
Anda Adam a cedat nervos la „Asia Express" 2025. „Eu nu mai pot. Îi urăsc din tot sufletul meu"
Stiri Mondene 15:21
Anda Adam a cedat nervos la „Asia Express” 2025. „Eu nu mai pot. Îi urăsc din tot sufletul meu”
Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
Politică 17 oct.
Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
