Distrigaz Sud a sistat, vineri, alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă, începând cu ora 11.53, pentru un număr de aproape 1.086 de clienți casnici, pentru a pune în siguranță consumatorii din perimetrul afectat de explozia care s-a produs la un bloc de pe strada Vicina și pentru a permite echipelor de salvatori să intervină în condiții de siguranță.

„Având în vedere că zona afectată este încă securizată de către autorităţi, se prelungeşte măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienţilor de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti. Vom reveni cu precizări legate de data şi ora reluării alimentării cu gaze naturale, după ce vom avea informaţii noi de la autorităţi”, se arată în comunicat

Totodată, reprezentanții companiei au precizat faptul că la imobilele afectate de deflagrație, reluarea alimentării cu gaze naturale va fi făcută doar după finalizarea cercetărilor organelor competente.

O explozie puternică a zguduit, vineri dimineață, un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale unei clădiri cu opt niveluri, a provocat prăbușirea unei mari părți din peretele exterior și a declanșat intervenția în forță a pompierilor, care au activat planul roșu. În total, 20 persoane au fost rănite, iar trei au murit. Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului, dar și în interiorul imobilului.



