„Am primit vestea foarte rău. Am ținut foarte mult la el, era un băiat excepțional. Ultima oară ne-am văzut acum două luni de zile. Am vorbit cu el și era fericit. El întotdeauna a fost un om fericit și nu a lăsat niciodată să se vadă… Noi nu am avut o relație de prietenie foarte mare, dar ne-am cunoscut. Ne-am cunoscut și chiar a fost un om bun. Nu știu ce s-a întâmplat, nu aș putea să îmi dau cu părerea. Îmi pare rău…

Nu există așa ceva (n.r. despre ipoteza unei sinucideri a designerului). În primul rând, el era un om foarte vesel, foarte fericit, nu cred, niciodată, nu se pune problema. A plecat mult prea devreme și îmi pare rău că s-a produs așa”, a declarat Raluca Podea.

Designerul Răzvan Ciobanu a murit duminică noaptea într-un accident rutier produs în localitatea Săcele din județul Constanța. Mașina în care a murit designerul Răzvan Ciobanu nu se afla în proprietatea creatorului de modă. Surse din rândul anchetatorilor au precizat pentru Libertatea că autoturismul aparține unei femei care, cel mai probabil, i-o împrumutase.

Trupul neînsuflețit al lui Răzvan Ciobanu a fost depus marți la capela cimitirului Progresul din București. Înmormântarea va avea loc joi, în jurul prânzului.

