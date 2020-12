ULTIMA ORĂ | Doi morți și mai mulți răniți, după ce o mașină a intrat în pietoni în orașul german Trier

Incidentul s-a petrecut marți după-amiază, când mașina, un Range-Rover, a intrat în mulțime într-o zonă pietonală din orașul german Trier, scriu Reuters și AP.

Poliția locală a anunțat ulterior că doi oameni au murit și 15 au fost răniți.

Martorii oculari au relatat scene de groază: oameni zburând prin aer după impactul cu autovehiculul.

Primarul orașului Trier, Wolfram Leibe, a izbucnit în plâns în fața ziariștilor, după ce a vizitat zona incidentului.

Video of the scene in #Trier, Germany moments after a car rammed through a pedestrian zone, killing at least 2 people and injuring at least fifteen. The driver has been arrested.pic.twitter.com/5mT1nS8KY6 — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) December 1, 2020

Oamenii legii, citați de televiziunea publică SWR, au precizat că șoferul a fost reținut de forțele de ordine.

Potrivit polițiștilor, citați de tabloidul Bild, suspectul este un bărbat german de 51 de ani din districtul Trier-Saarburg.

Guvernul Angelei Merkel a reacționat la scurt timp după incident.

”Ce s-a întâmplat în Trier este șocant. Gândurile noastre sunt alături de familiile victimelor, alături de numeroșii răniți și alături de cei care sunt acum la datorie, avându-i în grijă pe cei afectați”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Steffen Seibert.

BREAKING - Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/oQHM83arwv — Disclose.tv ? (@disclosetv) December 1, 2020

La fața locului se află mai multe echipaje de poliție și ambulanțe, precum și un elicopter.

Nu există deocamdată detalii suplimentare despre cauzele incidentului, pe care autoritățile îl tratează ca pe un posibil atac.

Citeşte şi:

Un oraș din Spania are 70% din locuitori infectați cu COVID-19. „Nu știm cum am ajuns în această situație”

Veste bună de 1 Decembrie: presa internațională vorbește despre șansele serioase ale României de a fi, pentru prima oară, nominalizată la Oscar

PARTENERI - GSP.RO VIDEO Scandal imens! Abia împăcat cu fosta soție, starul a fost prins cu o blondă superbă! Criza de nervi a fost filmată: „De asta ai plecat de lângă iubit?!”

PARTENERI - PLAYTECH Act-BOMBĂ depus de Alex Bodi în instanță. Ce manevră a folosit pentru a scăpa de acuzațiile de proxenetism

HOROSCOP Horoscop 1 decembrie 2020. Berbecii trebuie să fie ei cei rezonabili, care caută soluții, nu motive de gâlceavă

Știrileprotv.ro Cum i s-a schimbat viața lui Narcis Ianău după participarea la prima ediție “Românii au Talent”. Voia să se facă preot

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii