Cătălin Drulă i-a acuzat pe Dacian Cioloș și pe europarlamentarii care l-au urmat că au lăsat în urmă datorii. Libertatea a aflat că sumele sunt foarte mari, de peste 30.000 de euro, pentru cinci oameni. Din ce provin datoriile? Din neplata unor cotizații mari, proporționale cu salariul.

Dar, s-a întrebat ziarul, are dreptul un partid să impună, drept condiție a acceptării unui membru, să-i ia acestuia în mod imperativ 10% din salariul său, plătit de la buget pentru cu totul alt scop decât finanțarea unei mișcări politice?

Dacian Cioloș a reacționat în urma articolului. Publicăm integral mesajul său, adresat publicului românesc prin intermediul Libertatea. Am pus, culese din mesajul lui Cioloș, intertitluri, pentru o mai ușoară parcurgere a textului de către cititori.

Mesajul lui Cioloș

”Libertatea a publicat o opinie intitulată ”Când cere „zeciuiala” pentru partid din salariile aleșilor săi, USR PLUS ia, de fapt, de două ori bani de la cetățeni. Ce va face Kövesi?” în care menționați numele meu scriind că ”Prin decizia conducerii partidului, iar Cioloș a fost și el președinte o vreme, USR și-a obligat parlamentarii și europarlamentarii să cedeze 10% din venitul lor la partid”.

Stimate domnule Cătălin Tolontan,

Din textul publicat de Libertatea se înțelege că aș fi asistat fără reacție sau aș fi încurajat o practică pe care o considerați ilegală și care obligă parlamentarii și europarlamentarii să plătească o parte din veniturile lor către partid.

Recomandări Întâlnire multietnică intensă la proiecția filmului lui Mungiu în Harghita: ”Venisem pregătită să apăr onoarea Ditrăului, dar mi-am dat seama că nu am de ce să mă simt lezată”

„Nu putem amesteca banii și funcțiile”

Situația cotizațiilor europarlamentarilor USR către partid este un caz școală, relevant pentru confuzia care exista în România între activitatea politică și banii care rezulta din această activitate. Din păcate, pe perioada mandatului meu de președinte al USR a trebuit să explic împreună cu alți europarlamentari, fără succes, colegilor mei din Biroul National al partidului că nu putem amesteca banii și funcțiile, că nu putem încălca reguli și prevederi ale unor instituții publice și că un vot într-un organism de partid nu este mai puternic decât o prevedere legală.

E drept că până în acest moment nu am răspuns la acuzațiile aduse se foștii mei colegi și nici nu-mi doresc o dezbatere cu ei pe această temă, pentru că deja le-am spus clar opinia mea în zeci de ore de discuții pe care le-am avut lunile trecute și am încercat să schimb această situație cît am fost președintele partidului.

Situația de facto arată după cum urmează:

Decizia USR de a impune o cotizație obligatorie mai mare pentru demnitari a fost luată în 2018 și întărită în 2020, înainte de a se produce fuziunea cu PLUS și cu mult înainte să fiu ales președinte al partidului.

„Am cerut opinii de legalitate de la serviciul juridic din Parlamentul European”

Imediat după ce am devenit președintele USR și am aflat de această practică am solicitat o discuție pe această temă în Biroul Național al USR și am cerut opinii legale atât de la Secretariatul General USR cât și de la serviciul juridic din Parlamentul European. După primirea acestor opinii de legalitate, propunerea mea ca președinte către Biroul Național a fost de a renunța la cotizația obligatorie diferită pentru parlamentari și europarlamentari, proporțională cu veniturile și trecerea la o contribuție voluntară și transparentă.

Recomandări Judecătorii care l-au condamnat povestesc șocați efectul „corupției și imposturii” din Primăria lui Oprescu: „Primarul general a strigat: «Grenadă!»”. Ce s-a întâmplat?

„O vulnerabilitate majoră pentru partid”

Am încercat, cu argumente clare și după dezbateri consistente să conving majoritatea colegilor din Biroul Național că această practică trebuie schimbată, ea fiind o vulnerabilitate majoră pentru partid.

În ciuda eforturilor mele, la fel ca în multe alte cazuri, pe 16 Decembrie 2021, majoritatea din Biroul Național a votat împotriva propunerii mele, menținând cotizațiile obligatorii diferențiate pentru parlamentari și europarlamentari.

„Un fost ministru al justiției a votat orbește”

Cu tristețe o spun, este doar unul dintre momentele care au dus la îndepărtarea partidului de la valorile și principiile care m-au adus în politică. Unul din episoadele care m-a făcut să-mi evaluez cu luciditate viitorul în funcția de președinte USR, pe care nu aveam cum să o mai ocup cât timp echipa majoritară lua decizii care au deturnat partidul nu numai de la acele principii și valori, ci de la legalitate.

Recomandări INTERVIU. Profesorul rus de istorie care prezice dezintegrarea Federației Ruse: „La fel ca Imperiul Austro-Ungar și Uniunea Sovietică”

Nu aveam cum să girez cu numele meu o majoritate, din care face parte inclusiv un fost ministru al Justiției, care a votat orbește să nesocotească o decizie a Parlamentului european asupra unor reguli de cheltuire a banilor europeni

Discuția referitoare la cotizații lansată de actualul președinte interimar este una politică și care are ca scop de a crea o falsă dilemă și de a arunca o pată negativă asupra celor care am demisionat din USR și am fondat REPER.

În ceea ce privește motivațiile foștilor noștri colegi, cei care au votat în ciuda dovezilor și explicațiilor la care au avut acces, nu pot decât să vă recomand să îi întrebați de ce au făcut acest lucru, pentru că nu eu sunt acela care poate explica decizii personale, fie ele și politice”.

GSP.RO Este oficial: cântăreața Shakira și Gerard Pique s-au despărțit. Mesajul transmis de cei doi

Playtech.ro Iulia Vântur a scăpat porumbelul despre Salman Khan. Ce i-a făcut actorul: „Are un cu totul alt bagaj” VIDEO EXCLUSIV

Observatornews.ro Românul care a cheltuit 80.000 de euro pentru a-şi construi o casă unică, de 100 mp. Întreţinerea costă cât pentru o garsonieră

HOROSCOP Horoscop 4 iunie 2022. Balanțele au ocazia de a intra în contact cu un prieten foarte bun, de la care te molipsesc cu idei bune

Știrileprotv.ro VIDEO. Imagini noi cu bătaia cu săbii și pistoale de la Bacău. Șapte scandalagii au fost identificați și duși la audieri

Orangesport.ro FOTO | Ce făcea Pique fără ca Shakira să ştie. Femeia care face dezvăluiri explozive: ”O să spun tot ce mi s-a întâmplat”

PUBLICITATE Află câți angajați români au beneficiat de abonamente MedLife în ultimii 5 ani

PUBLICITATE Ai nevoie de inspirație în ceea ce privește stilul personal? Ce te sfătuiește Sânziana Negru