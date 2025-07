„Eu am spus că toţi cei care câştigă mai mult decât preşedintele României, care e un standard, sigur că nu câştigă foarte mult în comparaţie cu alţi preşedinţi din Europa, ar trebui să se gândească, benevol, să renunţe la o parte din veniturile lor, atunci când legea nu permite să acţionăm asupra ceea ce a fost până acum sau contractele sunt legale, bine făcute şi nu se pot schimba lucrurile acestea, pe următoarele luni sau ani. Adică acolo unde lucrurile cumva nu se pot schimba printr-o lege nouă, pentru că legea nu acţionează retroactiv”, a afirmat Anastasiu.

El a susținut că nu s-a dus la Guvern sau la Palatul Cotroceni, unde a fost consilierul lui Nicușor Dan, pentru bani: „Chiar nu e vorba despre mine. Este vorba despre nişte oameni care unii câştigă decent, alţii câştigă prea mult. Şi în secunda în care noi venim şi introducem reglementări care ating elevii, pensionarii, mamele cu copii şi aşa mai departe, atunci este un act de bun simţ”.

„Ce trebuie să înţelegem este că eu nu pot, de exemplu, să mă duc la guvern şi să spun, vreau să-mi reduceţi salariul cu 20%, pentru că nu aşa funcţionează. Există o lege. Ce pot eu să fac este însă din salariul meu să donez, nu ştiu, unor entităţi, unor ONG-uri care se ocupă de educaţie în România”, a adăugat vicepremierul.

El a explicat și de ce nu poate renunța benevol la o parte din salariu, așa cum le-a cerut altora: „Nu am posibilitatea să mă duc la guvern şi să spun ok, eu am 14.000 de lei, vă rog să-mi daţi doar 10.000 de lei pentru că aşa ceva nu se poate face acum. Dacă legea va spune că salariul meu se reduce de la 14.000 la 10.000, atunci fără nicio fel de problemă. Dar eu sunt un exemplu care nu trebuie dat aici. Mă refeream la cei care au salarii foarte mari de la stat, cu zecile de mii, câteodată, cu bonus, sute de mii de euro.

Săptămâna trecută, Dragoș Anastasiu le-a cerut șefilor din companiile de stat care câștigă peste președintele României să renunțe voluntar la un procent din salarii până la finalul lui 2026, motivul fiind că aceștia au „contractele betonate” și nu se poate face nimic legal. Salariul președintelui României este de aproape 3.500 de euro lunar, potrivit anunțului făcut pe 26 iunie de Nicușor Dan.

Bogdan Ivan, ministrul PSD al Energiei, a fost primul ministru care a anunțat că își taie salariul cu 20 la sută. Potrivit informațiilor Libertatea, salariul lui este de aproape 13.000 de lei lunar, ceea ce înseamnă că a renunțat la 2.600 de lei, adică la peste 500 de euro. Chiar dacă Ivan nu e șef de companie, el a făcut acest lucru pentru a da un exemplu și celorlalți membri ai Cabinetului Bolojan, dar și directorilor din subordinea Ministerului Energiei.

Măsura are ca scop să reducă cheltuielile statului, după ce anul trecut România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.