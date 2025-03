„Ministerul Justiţiei nu are cunoştinţă de niciun fel de presiune, niciun fel de solicitare oficială primită de la autorităţile americane cu privire la aceşti inculpaţi”, a spus ministrul Radu Marinescu, răspunzând întrebărilor presei, referitoare la posibilele presiuni venite din SUA pentru ca frații Tate să plece.

El a adăugat că este responsabilitatea şi aprecierea procurorului de caz al DIICOT dacă măsura de a le permite celor doi să plece, deși erau sub control judiciar, este în limitele legalităţii și că doar procurorul poate oferi explicații.

„Din punctul meu de vedere, este în interesul acestor inculpați să revină în România, mai ales că, din câte am văzut și eu în spațiul public, chiar au făcut anumite susțineri că ar fi nevinovați. Or, o persoană nevinovată nu văd de ce nu ar sta în fața unei anumite jurisdicții. Nu am niciun indiciu în momentul de față că aceste persoane nu ar reveni în România pentru a se supune în continuare procedurilor judiciare”, a continuat ministrul.

„Vă asigur că, dacă se va încălca controlul judiciar de către aceste persoane, atunci justiția din România va avea toate resursele necesare pentru a acționa în consecință, asta însemnând fie să se înlocuiască măsura preventivă, fie, dacă persoanele se vor sustrage, se pot pronunța hotărâri de condamnare inclusiv în lipsă”, a conchis Radu Marinescu, cu refere la ipoteza în care cei doi frați nu se vor mai întoarce în țară.

Recomandări Planul de 800 de miliarde de euro pentru reînarmarea Europei, prezentat de Ursula von der Leyen la Bruxelles

DIICOT le-a dat drumul fraților Tate din România fără să explice motivele

Andrew Tate și Tristan Tate au fost reținuți încă din decembrie 2022, acuzațiile DIICOT fiind de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. În ultimii trei ani, cei doi au făcut obiectul mai multor procese în instanțele din România.

Cu toate acestea, cei doi milionari britanici, care au și cetățenie americană, au plecat din România pe 27 februarie dimineață, s-au urcat într-un avion privat și s-au dus în SUA, deși erau sub control judiciar.

DIICOT a anunțat, abia după ce știrea a apărut pe surse în presă, că fraților Tate le-a fost admisă cererea privind eliminarea obligației de a nu părăsi teritoriul României.

DIICOT a transmis comunicatul doar când Andrew Tate și Tristan Tate erau deja în avion spre SUA și nu a explicat motivele admiterii cererii.

Frații Tate, care ar trebui să revină în România la finalul acestei luni, au publicat imagini video cu fuga din România în toiul nopții și au spus că autoritățile române le-au cerut să plece în secret.

Americanii, acuzați că au făcut presiuni

La jumătatea lunii februarie 2025, Financial Times a scris că Administrația Trump a exercitat presiuni asupra autorităților române pentru a ridica restricțiile de călătorie impuse lui Andrew și Tristan Tate de instanțele românești.

Recomandări Mintea cea de pe urmă a fanaticului. America, mai mare ca oricând

Ministrul de externe, Emil Hurezeanu, a fost cel care a dezvăluit că s-a văzut la Conferința de Securitate de la München cu Richard Grenell, trimisul special al președintelui Donald Trump, iar Grenell i-a transmis că „rămâne interesat de soarta fraților Tate”.

În schimb, partea americană a negat că a existat un dialog de substanță Hurezeanu – Grenell și, mai mult, SUA au susținut că, de fapt, Grenell nici nu îl cunoaște pe Hurezeanu.

Frații Tate și-au primit proprietățile și mașinile confiscate

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, 27 februarie, că Andrew și Tristan Tate se vor întoarce în România în martie, în caz contrar urmând să fie dați în urmărire internațională.

La câteva ore după ce au plecat în SUA, frații Tate au primit înapoi proprietățile, mașinile confiscate și toate conturile bancare au fost deblocate.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe România se află pe locul 19 în topul țărilor care sprijină financiar Ucraina în război. Ajutorul total aprobat de București depășește un miliard de euro

Urmărește-ne pe Google News