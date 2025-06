Operațiunea Red Wedding a paralizat armata Iranului

Conflictul a început pe 13 iunie, când Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au lansat o operațiune „preventivă” numită Națiunea Leilor. Scopul acesteia a fost nu doar distrugerea programului nuclear iranian, ci și eliminarea liderilor militari ai țării.

Operațiunea Red Wedding, numită astfel după o scenă brutală din serialul TV Game of Thrones, a vizat decapitarea conducerii militare iraniene. Acest atac a fost atât de eficient încât, cu trei dintre cei mai înalți generali uciși, orice posibil răspuns din partea Iranului a fost întârziat cu aproape o zi întreagă, conform The U.S. Sun.

Lideri militari iranieni de top, lichidați

Printre victimele notabile se numără șeful forțelor aeriene ale Gardienilor Revoluției Iraniene, generalul de brigadă Amir Ali Hajizadeh. Acesta a fost ucis alături de alți oficiali ai Forței Aerospațiale IRGC, unitatea responsabilă de rachetele balistice și dronele Iranului.

Comandantul Amir Ali Hajizadeh Foto: Profimedia

Recomandări Pacienții unui spital din Prahova, pe cale să fie externați forțat: „96% sunt imobilizați, mulți dintre ei nu au casă sau familie”

Israel a lansat o campanie de înșelăciune pentru a determina oficialii forțelor aeriene IRGC să se adune în primele ore ale dimineții. Conform The U.S. Sun, aceștia se întâlniseră în subteran cu intenția de a pregăti riposta Iranului.

În paralel, s-a desfășurat Operațiunea Narnia, în cadrul căreia nouă oameni de știință nucleari iranieni de rang înalt, care lucrau la o bombă, au fost de asemenea uciși.

În orele care au urmat, 200 de avioane de luptă israeliene au lovit numeroase situri nucleare iraniene. Au fost distruse apărarea aeriană și lansatoarele de rachete balistice, împiedicând astfel orice răspuns imediat din partea Iranului.

IDF a declarat că a folosit 330 de muniții asupra a 100 de ținte, inclusiv instalații de îmbogățire a uraniului și centre de comandă cheie. La sfârșitul conflictului de 12 zile, IDF a afirmat că „a îndeplinit pe deplin și chiar a depășit toate obiectivele și scopurile” stabilite înainte de operațiune.

Postere cu imagini ale câtorva oameni de top iranieni uciși de Israel au fost afișate pe străzile din Teheran. Foto: Hepta.

Recomandări Cum poate România să devină interesantă strategic și financiar pentru Japonia

Agenția de spionaj israeliană Mossad a petrecut ani de zile planificând operațiunea

Generalul Oded Basiuk, șeful Directoratului de Operațiuni al armatei israeliene și unul dintre arhitecții cheie ai operațiunii, a descris pentru Wall Street Journal cât de surprinzător a fost faptul că operațiunea a decurs atât de bine: „Când am început să planificăm acest lucru în detaliu, a fost foarte dificil să știm că va funcționa.”

Agenția de spionaj israeliană Mossad a petrecut ani de zile planificând operațiunea. Au construit chiar o bază de drone în interiorul Iranului și au introdus sisteme de arme de precizie și comandouri.

În urma acestor evenimente, se intensifică apelurile pentru înlăturarea regimului Ayatollahului și instaurarea unei noi republici democratice în Iran.

Avioane israeliene F35i și F15i alături de un bombardier american B-52 Foto: HEPTA

Khamenei se ascunde într-un buncăr, dar revendică victoria

Ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a pretins victoria asupra Israelului și Americii, în ciuda faptului că țara sa a fost grav afectată în acest „Război de 12 Zile”.

Recomandări S-a încheiat procesul criminalilor omului de afaceri Adrian Kreiner. Procurorul n-a cerut închisoare pe viață, iar suspecții vor achitare pentru omor calificat

Khamenei se ascunde într-un buncăr adânc sub pământ, în ciuda încetării focului, de teama unei posibile asasinări de către agenți secreți, potrivit New York Times. Liderul suprem a fost văzut într-un video stând în fața aceleiași cortine maro – probabil încă ascunzându-se în buncărul său.

Referitor la Israel, el a susținut în mod absurd că Iranul aproape a zdrobit țara și că guvernul din Tel Aviv era pe punctul de a se prăbuși. Acest lucru contrastează puternic cu realitatea, având în vedere că IDF controla cerul deasupra Teheranului, asasinase zeci de generali de top și oameni de știință nucleari și distrusese zeci de baterii de rachete valoroase în doar 12 zile de luptă.

În ceea ce privește America, Khamenei a pretins că a dat țării „o palmă severă” și că nu a obținut „nimic” din atacul asupra instalațiilor nucleare iraniene.

„Regimul american a intrat într-un război direct pentru că a simțit că, dacă nu o făcea, regimul sionist ar fi fost complet distrus. Cu toate acestea, nu a obținut nicio realizare din acest război. Și aici, Republica Islamică a ieșit victorioasă, iar în schimb, Republica Islamică a dat o palmă severă în fața Americii.”, a declarat ayatollahul.