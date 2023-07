Realizatorul de radio Răzvan Exarhu a anunțat că sâmbătă, 29 iulie, chiar de ziua sa de naștere, va publica primul episod al noului său podcast, pe care îl creează independent.

Răzvan Exarhu, care împlinește săptămâna aceasta 54 de ani, și-a început cariera în radio încă din perioada facultății, iar prima emisiune cu care a avut succes la public a fost „Rondul de dimineață”, de la Pro FM. În prezent, realizează matinalul Rock FM, „Morning Glory cu Răzvan Exarhu”. În 2017, a debutat literar cu jurnalul „Fericirea e un ac de siguranță”.

Intitulat „Ac de siguranță, cu Răzvan Exarhu”, podcastul a venit din nevoia și dorința de a desfășura pe un spațiu mai larg interviurile cu invitații de la emisiunea de la radio.

„Numele are legătură cu simbolistica acului de siguranță: care este și dulce, și înțepătoare, în același timp; acul de siguranță e și rotunjit, dar te și umple de sânge dacă nu ești atent. Pe de altă parte, e simbolul unei resurse pe care o folosești când n-ai altceva la îndemână”, explică Răzvan Exarhu într-un dialog cu Libertatea.

E ceva care nu se vede, dar care e cu tine tot timpul, așa cum îl purtau mamele și bunicile ascuns sub reverul capotului. Nu repară mare lucru, dar dacă ți se rupe nasturele de la pantaloni îți salvează demnitatea. Răzvan Exarhu:

„Un produs cu mult umor și cu multă sensibilitate”

Podcastul nu este clasica întâlnire într-un studio, cu două microfoane în față, ci are un format tip emisiune. „Este o filmare itinerantă, cu excepția celei cu care începem. Încercăm să ieșim afară din casă; dacă există locuri importante pentru cei cu care stau de vorbă, vreau să le văd și să înțeleg de ce sunt importante. Dacă nu, găsim un spațiu comun, așa cum am găsit și acum, când am filmat la o librărie”, a explicat realizatorul de radio.

Podcastul „Ac de siguranță” poate fi urmărit pe canalul de YouTube al lui Răzvan Exarhu.

Interviurile sunt menite să portretizeze invitații în detalii necunoscute publicului, mai spune Răzvan Exarhu. „E un produs dulce-amărui, și cu mult umor, și cu multă sensibilitate sau cu povești care te emoționează. Vreau să merg foarte aproape de adevărul fiecăruia și să văd ce extrag de acolo nemăivăzut până acum. Sigur că sună puțin arogant, mai ales când vine vorba de figuri celebre, dar cred că întotdeauna cineva păstrează pentru o anumită conversație o anumită poveste care îl dezvăluie altfel și care te face și pe tine, privitorul, să prinzi puțin curaj.”

Invitații nu vor fi doar din domeniul artistic, ci personaje variate, care au ajuns să exceleze în activitatea lor. „E un fel de laborator de sensibilitate și adevăr în care aduc oameni cu care îmi doresc foarte mult să stau de vorbă”, explică Răzvan Exarhu.

O să combin figuri celebre cu oameni de care nu prea s-a auzit, dar oameni cu care ai vrea să-ți petreci seara la un pahar de vin, ascultându-i și învățând de la ei. Și încercând să afli care este acul lor de siguranță. Răzvan Exarhu:

„Un alt Tudor Chirilă”

Invitatul cu care debutează podcastul este Tudor Chirilă, solistul formației Vama. „Fără să fiu arogant, cred că e cel mai bun interviu pe care l-a dat vreodată și cred că și el o să-mi dea dreptate”, spune Răzvan Exarhu. „E un alt Tudor Chirilă! Eu am fost dincolo de încântat de conversație.”

„E o discuție din care am aflat că avem foarte multe în comun, noi nefiind apropiați. Ne știm, l-am avut la emisiune, dar nu suntem prieteni”, povestește Răzvan Exarhu. „Am descoperit cu plăcere niște lucruri comune care țin chiar de familiile noastre și care sunt surprinzătoare și foarte frumoase”, mai spune realizatorul.

„Ac de siguranță” va avea câte un episod pe lună, pentru început.

